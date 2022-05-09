郭家耀：中央研全面加強基礎設施建設　中鐵建後市展望樂觀

中央財經委員會日前會議，研究全面加強基礎設施建設問題。會議指出，要加強交通、能源、水利等網絡型基礎設施建設，將聯網、補網及強鏈作為建設的重點；要加快新型基礎設施建設，提升傳統基礎設施水平，加強訊息、科技、物流等產業升級基礎設施建設。會議表示，要適應基礎設施融資需求，拓寬長期資金籌措渠道，加大財政投入，更好集中保障國家重大基礎設施建設的資金需求，引導社會資本參與市政設施投資運營。

要加快建設國家綜合立體交通網主骨架，加強沿海和內河港口航道規劃建設，優化提升全國水運設施網絡。同時，要建設一批新型綠色低碳能源基地，加快完善油氣管網。加強智能道路、智能電源、智能公交等智慧基礎設施建設。推進重點水源、灌區、蓄滯洪區建設和現代化改造，布局建設新一代超算、雲計算、人工智能平台、寬帶基礎網絡等設施，推進重大科技基礎設施布局建設，加強綜合交通樞紐及集疏運體系建設。會議提出，要適度超前，布局有利於引領產業發展和維護國家安全的基礎設施，同時把握好超前建設的力度。要引導好市場預期，講清楚政策導向和原則，穩定市場信心。應對當前疲弱的宏觀經濟表現，加大基建投放成為重要刺激政策手段，有助基建行業的景氣度及估值提升。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)