【星期二．炒啲乜】港元弱資金撤　恒指恐下試萬九關？

美國聯儲局上周一如市場預期加息0.5厘，且主席鮑威爾排除之後大幅加息0.75厘的可能性，不過，投資者憂慮加幅不足以抑制高企的通脹，加上俄烏戰局反覆，拖累道指連挫6周，上周累跌0.24%，而標指及納指亦連跌5個星期。

中美角力未止，美國證券交易委員會(SEC)上周四(5日)最新將88隻中概股納入「預定除牌名單」，令迄今「中招」的中概股數量已到105家。中港股市難獨善其身，內地滬綜指五一長假後復市，僅2個交易日便曾失守3,000點；港股兩萬點大關失而復得，「5窮月」首周4日市跌左3日，累挫1,087點。

值得一提匯市方面，美匯指數升上104樓上，港元相對疲弱，並於上周六(7日)曾一度觸及7.85弱方水平，資金恐不斷流走，散戶要小心匯市波動對市場的影響。

展望本周，周一(9日)金融市場休市，港股連續兩星期得4日市，多個重要經濟數據包括中美4月份CPI、內地進出口數據等將先後出籠，上述數據均很大程度反映疫情、俄烏局勢、中美之爭、匯市的影響，投資者作出新一輪部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好風險管理。

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