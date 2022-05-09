比亞迪湖南廠疑污染致居民流鼻血 已設調查組跟進

據指，針對群眾反映比亞迪雨花區工廠氣體排放相關情況，長沙市委、市政府已成立調查組，組織政府職能部門、第三方檢測機構以及相關專家，進駐比亞迪雨花區工廠展開調查。

公開資料顯示，長沙比亞迪成立於2009年8月，由比亞迪汽車工業有限公司和比亞迪汽車銷售有限公司共同投資，註冊資本10億元，坐落在長沙雨花經濟開發區(原湖南環保科技產業園)，佔地面積約180萬平方米。

根據比亞迪早年在公告稱，長沙工業園主要生產e1、e2、e3等e系列車型，與滴滴出行合作的網約車專用車型D1，以及元EV、宋Max等車型，截至2020年末，整車年產能為20萬輛。業內人士指出，汽車製造過程中，塗裝等步驟會使用化學產品，如果處理不當，會污染空氣和水源。

儘管如此，內媒指公司似乎並未受到環保事件影響，在正門見到人員車輛進出正常，並無緊張氣氛，也沒有聞到異味。保安人員則表示，公司最近幾日沒有停產，正常運轉。