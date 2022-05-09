譚仔衝出國際！女聲合唱團入圍「全球百大型男美女」

彩燕姐出道時，被網民譽為「譚仔林青霞」，今次正式入圍百大美女，佢就話要啲時間消化呢個好消息，因為「煙雲(英文)網站」唔係好睇明，不過認得「TC，TamJai Choir吧」，後面就只識「Can」，即係講我哋譚仔女團乜都「Can」，有信心就所有都一定做到！

後來知道是入圍「全球百大美女」，彩燕笑言「今次真係『夢想成真2022』，衝出香港，『努力上位係呢鋪』啦」！雖然大家成日都讚我哋煮嘅「美線」夠美味，但呢啲選美貌比賽會以平常心對待，好多謝支持者愛戴，希望今次曝光能令更多人留意到佢哋音樂，直言「我們仍然會用作品說話，用心煮好米線」！同時好多謝公司行政總裁劉達民(Daren)同埋其他女團成員、同事支持。

「譚仔女聲合唱團」除咗彩燕姐之外，隊長由「大埔超級城店店長」玲玲姐擔任，另外仲有3位隊員包括「區域經理」英姐、「油麻地店店員」丹琪姐以及「馬鞍山頌安店店員」妮妮姐。

公司招股時提過要開拓新市場，早排已進軍日本市場，唔知今次旗下女團有成員入圍百大美女，會唔會乘勢追擊，將米線帶到荷里活呢？