安聯投資推代理投票　助公司發揮影響力

投資者愈來愈重視環境、社會及企業管治(ESG)。環球投資管理公司安聯投資去年參與299次會議，涉及238家公司，其中約52%的議題涵蓋企業管治、業務操守和透明度。與環境相關的議題在企業互動參與中的重要性持續提升，佔所有涵蓋議題的22%，較2020年增加3個百分點，當中許多討論都集中在氣候風險評估，包括探討企業如何在其策略、營運和產品規劃中反映氣候風險和低碳轉型。該公司將於2022年的盡職治理活動，透過投資者協作參與，與行業協會合作，以及在公司互動參與及代理投票中實踐可持續發展的理念等方式，更積極表達意見。

該公司也有在股東大會上代表客戶行使投票權，去年參加超過1.01萬場股東大會，佔95%具表決權的會議，而68%為投下至少一票反對、否決或棄權票的場次；就所有提案投下反對票的場次有21%。

安聯投資盡職治理主管Antje Stobbe表示，代理投票提供一個平台，讓公司在一些重要的全球性議題發揮影響力，包括促進包容性資本主義及解決氣候變化等方面，將繼續鼓勵所投資的企業實現公正轉型、達致淨零排放的目標，並推動他們應對高層薪酬過高和董事會多樣化等挑戰。

另外，根據《可持續金融披露規例》(EU Sustainable Finance Disclosure Regulation)，安聯投資旗下可持續投資產品的資產管理規模(AUM)達1,470億歐元(約1.21萬億港元)，而着重ESG風險的資產管理規模則達1,560億歐元(約1.28萬億港元)。安聯投資環球可持續投資暨影響力投資總監Matt Christensen表示，正推動改革，並與投資的企業展開嚴格和有建設性的互動對話，以推動可持續發展和投資。

該公司今年在企業互動參與的策略，將主要圍繞氣候變化、地球限度和包容性資本主義等三大主題分析，主要基於由下而上分析以辨識互動參與目標和重大的ESG風險因素，例如企業管理層曾在過去的股東大會被投反對票、被辨認出不符合行業做法的可持續發展議題以及關於可持續發展和企業管治的爭議。