西方銀行退出俄羅斯代價巨　敞口高達6700億元

受不斷加碼的對俄制裁影響，西方銀行在大規模退出俄羅斯市場的同時，還要面臨巨額損失。

外媒日前報道，在美國銀行上月退出俄羅斯後，一系列歐洲銀行在關閉其俄羅斯業務前撥備數十億歐元。據其計算，西方銀行在俄羅斯聘用的員工近4萬名，對俄羅斯的敞口總計為860億美元(約6,708億港元)，目前已為預期的損失撥備超過100億美元(約780億港元)資金。

其中，在俄羅斯經營150年的法國興業銀行(Societe Generale)，已為首季撥備5.61億歐元(約46億港元)，並預計在出售子公司羅斯銀行(Rosbank)時將出現31億歐元（約255億港元）的虧損。羅斯銀行目前在俄羅斯擁有310萬零售客戶，對俄羅斯的總敞口約為180億歐元(約1,485億港元)。該銀行在俄羅斯擁有約1.2萬名員工。

意大利聯合信貸銀行(UniCredit)已撥備13億歐元(約107億港元)，並表示完全退出俄羅斯可能會讓它付出53億歐元(約437億港元)的代價。該銀行目前在俄羅斯擁有4,000名員工和200萬名客戶，在俄羅斯經營17年。

此外，尚有其他歐洲銀行正在採取類似措施，當中包括法國農業信貸銀行(Credit Agricole)、奧地利中央合作銀行(Raiffeisen)等。