新地受惠連假零售小陽春　旗下15大商場生意額升6成

新地代理執行董事馮秀炎表示，自今年2月爆發第5波疫情，所有家庭或公司聚會均要叫停，疫情緩和後迎來首個母親節，食肆又放寬至8人一枱，加上商場日前宣布再斥100萬港元推出多個美食及消費優惠，包括「最高消費8人盛宴賞」，以及母親節消費享10倍積分等，刺激3天假期15大商場人流及生意升幅理想。整體而言，今年全線母親節生意回復本年初第5波疫情前的九成水平。

期間表現最佳行業，分別為餐飲、特色蛋糕及珠寶金飾。今年食肆特別在母親節訂座不限於正日，而是分散幾天，部分客人提早在上周四(5日)放寬當晚慶祝，母親節消費又推高人均價單升約20%。食肆租戶普遍表示，長周末生意升幅按月至少增60%，中菜租戶更增1倍。

此外，同樣受惠母親節的商戶有珠寶金飾及精品蛋糕店等。其中珠寶類商戶人流按周升逾30%，人均消費升約20%至5,000至8,000元。