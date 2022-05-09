馬斯克：日本若不改善出生率 最終可能不復存在…

提購Twitter(推特)的美國太空探索科技公司SpaceX創始人馬斯克(Elon Musk)），近日於Twitter留言指：「如果沒有出現出生率超越死亡率般的變化，日本總有一天將不復存在。」言下之意，若日本未有提升出生率，人口問題將讓這個國家面臨滅亡的危機。

過去，馬斯克亦曾評及全球人口危機。去年9月他出席美國洛杉磯一個活動時便曾提到，全球出生率的急遽下降，對人類文明而言是最大風險，只是今次特別提到日本。

資料顯示，截至去年10月，日本總人口1.255億人，按年減少64.4萬人，創史上最大跌幅。馬斯克旗下的特斯拉電動車所使用的電池，與日本企業Panasonic合作有密切關係。他不諱言，若日本未能解決人口問題，對全世界而言，恐會是一大損失。

近年他也試圖以其獨特方式解決人口問題，包括旗下特斯拉去年展開人形機器人「Optimus」的研發，目的是為全球人口減少和高齡化趨勢來做準備，目標在2023年完成人形機器人的產品原型，相信Optimus的價值最終將超越電動車。