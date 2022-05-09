4月錄357宗工商舖成交　按月回升0.85%

第5波疫情持續減退，部分社交距離措施亦提早放寬，加上第一期消費券派發及東鐵線過海段即將通車等多個利好因素推動下，整體工商舖市場氣氛回暖。中原(工商舖)資料統計，4月市場共錄得約357宗工商舖買賣成交，較3月輕微回升約0.85%，反映買家對工商舖物業投資信心趨穩。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，根據中原(工商舖)該行資料，上月工商舖市場買賣成交，比較對去年同期顥著下跌約49.07%。而涉及總成交金額則呈增長趨勢，錄得約91.93億元，較3月漲約29.81%，按年遞減約29.15%，反映4月份大額成交較多。

同時，4月市場共錄約13宗逾億元成交，當中涉及工廈成交較多。其中最大額成交為葵涌貨櫃碼頭路43號集運中心全幢買賣成交，涉及金額約28億元。

按類別分析，寫字樓成交宗數表現最見突出，涉及成交宗數約53宗，按月大升約60.61%，帶動總金額急升至約7.64億元，對比3月份倍增約76.5%。

舖位買賣宗數亦同樣攀升約19.10%，共錄約106宗：涉及總成交金額約27.48億元，較3月下跌約27.34%。

至於工廈方面，則出現量跌價升情況，4月買賣宗數回落至不足200宗，僅錄約198宗，按月減少約14.6%，而涉及金額則因有3宗逾億元成交，因而推動至達56.81億元，按月明顯抽升約98.1%。

潘指出，今年第一季工商舖市況遇上第5波疫情爆發而陷入停擺狀況，然而4月疫情見緩和，工商舖入市氣氛亦同步轉好，不少投資者及用家加快入市步伐，個別業主亦見有反價情況，相信5個及6月工商舖物業交投量會持續上揚，價格亦拾級而上。