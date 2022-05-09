九龍區成新盤焦點！至少3盤將於短期內部署推售
2022年05月09日 20:04
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新盤市場聚焦於九龍區，至少3個區內新盤部署短期內推售，預料將會掀起搶客戰。同時，新盤市場於3日假期暫錄逾30宗成交。
●何文田Prince Central最快周內發售
新鴻基地產(00016)旗下何文田Prince Central最快本周內發售，集團副董事總經理雷霆表示，未來一兩日會公布新付款辦法及超級優惠詳情。對於區內近日亦有其他新盤低開吸客，雷霆表示，Prince Central毗鄰鐵路站和商場，交通和生活配套優勢顯明易見，故會因應樓盤條件開價。
新地代理副總經理唐錦江稱，該盤周二(10日)起會對公眾開放現樓示範單位，涵蓋部分6樓及11樓的單位，開放時間為上午11時至下午7時。
●馬頭角瓏碧短期內公布定價
發展商積極推盤，碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧已展開軟銷攻勢。項目的網站功能周一(9日)起全面開通，設嶄新睇樓功能，讓買家通過點擊線上平面圖，觀看項目高中低層單位的不同景觀。同時，該網站亦加入線上預約參觀展廳功能。
碧桂園香港營銷管理部總經理林曉箐表示:，項目會短期內公布定價。網站的線上睇樓服務，讓買家可隨時隨地了解項目資訊，該盤具交通及景觀等優勢，對銷售具備信心。此外，項目周三(11日)下午3點至8點會推出VIP優先參觀示範單位時段，而周四(12日)將開放予公眾現場參觀示範單位。
●何文田瀚名明日公布銷售部署
嘉里建設(00683)發展的何文田瀚名，上周以折實平均呎價約23,300元首推30伙。項目將於明日舉行記者會，公布最新銷售部署。
●鰂魚涌THE HOLBORN單日沽3伙 吸金逾2483萬元
恒基地產(00012)旗下鰂魚涌THE HOLBORN，周一(9日)連沽3伙，共套現逾2483.5萬元。3宗成交價介乎543.97萬元至約1373.9萬元。當中包括9樓B9室，實用面積221方呎，開放式間隔，成交價為565.63萬元，呎價約25,594元。
●青衣薈藍本月暫累沽8伙
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍最新再沽出1伙，本月至今累錄8宗成交。該盤的16樓A17室，實用面積256方呎，一房單位，成交價為670.8萬元，呎價約26,203元。
●北角維峯·浚匯一房908.77萬沽
恒基地產發展的北角維峯·浚匯，最新以908.77萬元沽出20樓D室，實用面積302方呎，一房間隔，呎價約30,092元。
●牛頭角皓日一房呎價約23,310元
由恒隆地產(00101)發展的牛頭角皓日，新近錄得近4個月來首宗成交。項目的33樓J室，為實用面積326方呎的一房單位，成交價為759.9萬元，呎價約23,310元。