九龍區成新盤焦點！至少3盤將於短期內部署推售

新盤市場聚焦於九龍區，至少3個區內新盤部署短期內推售，預料將會掀起搶客戰。同時，新盤市場於3日假期暫錄逾30宗成交。

●何文田Prince Central最快周內發售

新地代理副總經理唐錦江稱，該盤周二(10日)起會對公眾開放現樓示範單位，涵蓋部分6樓及11樓的單位，開放時間為上午11時至下午7時。

●馬頭角瓏碧短期內公布定價

碧桂園香港營銷管理部總經理林曉箐表示:，項目會短期內公布定價。網站的線上睇樓服務，讓買家可隨時隨地了解項目資訊，該盤具交通及景觀等優勢，對銷售具備信心。此外，項目周三(11日)下午3點至8點會推出VIP優先參觀示範單位時段，而周四(12日)將開放予公眾現場參觀示範單位。

●何文田瀚名明日公布銷售部署

●鰂魚涌THE HOLBORN單日沽3伙 吸金逾2483萬元

●青衣薈藍本月暫累沽8伙

●北角維峯·浚匯一房908.77萬沽

恒基地產發展的北角維峯·浚匯，最新以908.77萬元沽出20樓D室，實用面積302方呎，一房間隔，呎價約30,092元。

●牛頭角皓日一房呎價約23,310元