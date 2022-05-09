印度熱浪損農作物收成推升通脹　盧比跌至新低　

早在「未食五月糉、寒衣未入櫳」之前，北半球多地已高溫如夏，農業大國印度破紀錄最高溫的熱浪使數億人口暴露在危險之中。雖然該國曾料今年小麥有望連續6年取得創紀錄的收成，但4月以來多位專家已警告熱浪來襲，印度北部、中部糧倉部分地區的氣溫預計高見攝氏49度，極端高溫天氣正損害當地收成，加上外圍廣泛避險情緒升溫，外資拋售印度股市規模更創177億美元紀錄新高，印度貨幣盧比隨即跌至紀錄新低。

全球央行大舉收緊貨幣政策的前景令市場動盪，外資撤資下，盧比兌每美元周一(9日)低見77.5附近，創歷史新低。印度貨幣匯率同時受累其他不利因素打擊，包括經常帳戶赤字擴大，因全球原油價格飆升所致，惟印度央行上周加息也未能阻止盧比跌勢。

印度總理莫迪曾積極表態，冀加大對外輸出糧食儲備，以彌補俄烏衝突造成糧食缺口。然而，一旦印度搶灘世界糧倉的角色失敗，對原以為有充裕糧食替代進口的國家而言可能造成二次影響。俄羅斯和烏克蘭為全球最大及第五大的出口國，合計佔據三分之一的大小麥供給量。聯合國糧農組織(FAO)警告稱，在最壞情景下，俄烏兩國的小麥供應量將減少2,500萬噸等，世界食物成本可能上漲22%，到明年世界營養不良人口數量可能增加800萬至1,300萬人。

截至今年3月底止財年，印度小麥出口量只有870萬噸，與逾億噸的產量相比明顯不高，除印度本身也是小麥消費國之外，小麥質量偏低更是印度出口受限的重要因素之一。即使印度小麥出口量逐步提高，亦難與俄烏的出口量相提並論。因此不少專家早已作出提醒，包括德里智庫政策研究中心高級研究員達莫達蘭坦言，印度政府或高估今年自身的糧食產量。

他認為，俄烏衝突會帶來全球化肥短缺且價格上漲，外加天氣等因素，給今年印度的糧食生產帶來很多不確定性。據印度氣象局，該國剛經歷有紀錄以來最熱的3月，熱浪正在拖累收成季節，且物流問題也會給出口需求帶來很多挑戰。此外，印度國家也有大量人群面臨吃不飽飯的問題。

印度機構和學者擔心，若印度為搶市國際市場份額而擴大小麥出口規模，導致庫存減少，將會把國內穀物價格推高8%至10%。對於為物價上漲苦苦掙扎的印度家庭來說，無異是雪上加霜。今年3月，受能源商品及食品價格上漲的推動，印度消費物價指數(CPI)按年增長加速至6.95%，已屆17個月來新高。

氣候變化對政策、經濟以至通脹的衝擊，嚴重影響投資回報及風險。國際評級公司標普全球4月發表一份就更頻繁的熱浪等潛在影響的報告，針對135個國家的研究後估計，到2050年氣候變化可能使全球每年的經濟產出損失4%，並對世界多個較貧窮的地區造成嚴重打擊。

●澳洲暴雨成災 食品價格按季急升2.8%

南半球的澳洲亦飽受天災困擾，澳洲東岸自今年2月起暴雨來襲，毀滅性的拉尼娜現象再現，更直接反映在首季消費者物價指數(CPI)按年升5.1%之中，一舉創下自2001年第三季來新高。因連場暴雨烈風造成房屋、樹木及電線倒塌，同時破壞農場及沖走牲畜等，災害損失據報預估恐高達50億澳元的情況下，物價通脹恐陷入失控危機。

當地氣象局早前亦已預警，更多暴雨和洪災勢將再次襲擊澳洲東海岸，毀滅性的拉尼娜現象或將持續數月！踏入4月不久，悉尼的實際降雨量已超過往年全年的降雨量，迅速衝擊已積水土壤及房屋等建築物。

據澳洲保險理事會(Insurance Council of Australia)數據顯示，截至4月12日，就新南威爾士省及昆士蘭省部分地區自3月以來洪水問題，已收到逾17.7萬宗由天氣引發的保險索償申請，估計相關保險索償金已超過18.3億美元。從索償宗數而言，明顯比其他洪水事件的進度更急、嚴峻，預期索償情況將會進一步升級。

受到汽油價格和建房成本躍升拖累，澳洲今年首季CPI比去年第4季顯著加快1.6個百分點，亦超出市場預期的4.6%。分析指，通脹壓力勢頭已在擴大，除汽油之外，燃料、食品和材料成本是上季大幅上漲的項目之一。食品價格按季急升2.8%，其中蔬菜上漲6.6%，水果及牛肉分別漲4.9%及7.6%。

百物騰貴巨大壓力在澳洲正進一步加劇，尤其是澳洲貨幣澳元匯率周一跌穿關鍵水平。美元強勢之外，因全球最大金屬消費國內地的4月貿易數據受當地封城措施影響，澳洲主要出口商品鐵礦石的價格向下，亦令澳元兌每美元失守0.7關，一度低見0.6965的近年新低。澳洲聯邦銀行在報告指，內地經濟惡化的局面將繼續對包括澳元在內的貨幣產生重大影響。