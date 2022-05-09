平盤被快速消化 東環兩房戶768萬沽創同類今年新高

二手樓市平盤被快速消化，個別屋苑錄理想價成交。東涌東環中層兩房戶，剛以768萬元易手，創同類型單位今年新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣武秉強稱，小西灣藍灣半島8座低層C室，實用面積約811方呎，套三房套連工人套房間隔，望全海景，日前以3萬元獲承租，呎租約37元，屋苑現時約有60個單位放租，一房戶入場月租由1.6萬元起。

●世紀21北山嚴智贇指，北角半山寶馬山花園8座中層B室，實用面積約845方呎，三房間隔，望泳池景及海景，成交價達1,780萬元，呎價約21,065元，新買家為區外投資者。

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角富澤花園富達閣低層E室，實用面積約644方呎，套三房設計，成交價約1,003.8萬元，呎價約17,270元，原業主2010年5月以約515萬元購入，持貨約12年帳面賺近490萬元，升值近1倍。

●中原李穎倫表示，跑馬地珍慶樓連天台特色戶，實用面積約705方呎，套三房間隔，望市景，以1,300萬元易手，呎價約18,440元，原業主於1975年以28.5萬元買入，持貨約47年帳面獲利1,271.5萬元，升值逾44倍。

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九龍區

●香港置業謝啟源指，長沙灣昇悅居7座高層D室，實用面積約492方呎，兩房間隔，以約910萬元放盤約兩星期後，獲外區客洽詢，雙方經議價後減價15萬元，以約895萬元售出，呎價約18,191元。

●香港置業葉嘉俊表示，西南九龍匯璽7座中層F室，實用面積約353方呎，一房間隔，以約1.78萬元放租約1星期，即吸引同區客洽詢，雙方議價後減價800元，以1.7萬元租出，呎租約48.2元。

●美聯黃家樂稱，啟德嘉峯匯2A座低層A室，實用面積約459方呎，兩房間隔，原先叫租1.7萬元，放盤1日即獲承租，調減500元或3%，每月租金1.65萬元，呎租約36元。業主於2021年4月斥資1,049.8萬元購入，回報率約1.9厘。

●香港置業袁世昌透露，觀塘群星大廈8座高層D室，實用面積約397方呎，一房間隔，以約9,800元放租約兩星期後，吸引外區客洽詢，雙方經議價減價800元租出，呎租約22.7元，新租客為單身印度藉男士，睇樓一次即決定承租。

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新界區

●中原張少勛稱，東涌東環6B座中層6室，實用面積約484方呎，兩房間隔，以768萬元易手，創兩房戶今年新高價，呎價約15,868元，原業主於2015年以540萬元買入，持貨約7年帳面獲利228萬元，單位升值約42%。

●美聯李貫甡指，青衣盈翠半島7座中層D室，實用面積約675方呎，早於2020年中曾叫價1,380萬元放售，其後曾放租並租出，同內客睇樓一段時間，終以1,200萬元購入，呎價約17,778元。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣灝景灣6座低層D室，成交價858萬元，兩房間隔，實用面積約531方呎，呎價約16,158元，原業主於2007年2月以約262萬元購入，持貨約15年帳面獲利約596萬元，期內物業升值約2.3倍。

●中原黃志輝指，荃灣麗城花園上月成交活躍，共錄23宗買賣，屋苑2期4座高層H室，實用面積約668方呎，套三房間隔，享山景，今年一月放盤，叫價838萬元，最新以760萬元沽出，呎價約11,378元，新買家為外區換樓客。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋屋天頌M座高層6室，實用面積約426方呎，兩房間隔，區內租客見該屋苑鄰近小朋友上學地點，單位內籠企理及有部分傢電提供，加上業主有500元的議價空間，決定預繳一年租金，以月租9,500元承租，呎租約22.3元。

●利嘉閣葉鎮江稱，大埔白石角逸瓏灣II大廈10座中層C室，實用面積約1,073方呎，套三房連儲物室及工人套房間隔，外望內園景及海景，成交價1,492.8萬元，呎價約13,912元，新買家為外區客。

●中原周家傑指，沙田御龍山剛錄5月首宗買賣，該盤3座低層A室，實用面積約764方呎，套三房間隔，開價約1,528萬元，議價後以1,465萬元易手，呎價約19,175元，新買家為用家。

●世紀21奇豐吳元利透露，沙田翠湖花園E座高層5室，實用面積約572方呎，三房間隔，放盤1星期，叫價840萬元，減幅約2.6%，獲買家以818萬元承接，呎價約14,301元。

●中原杜文俊指，沙田好運中心4月錄約11宗買賣，5月亦錄首宗，單位為B1座中層F室，實用面積約334方呎，兩房間隔，放盤開價約600萬元，日前議價後以580萬元易手，呎價約17,365元，新買家為用家。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉田苑G座中層3室，實用面積約433方呎，兩房間隔，原先於已補價自由市場叫價580萬元，放盤1個月，減價30萬元，減幅約5.2%，以550萬元沽出，呎價約12,702元。

●世紀21奇豐趙詠欣透露，馬鞍山帝琴灣凱弦居10座高層F室，實用面積約1,031方呎，三房連工人房間隔，望山景，單位放盤1年，原先叫價1,400萬元連車位，累減55萬元，以1,345萬元連車位成交，呎價約13,046元。

●世紀21奇豐胡佩碧指，馬鞍山銀湖‧天峰3座中層B室，實用面積約745方呎，三房間隔，望海景，放盤3個月，原先叫價1,268萬元，獲買家1,238萬元承接，減幅約2.4%，呎價約16,617元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山聽濤雅苑10座中層A室，實用面積約1,054方呎，三房間隔，望海景，原先開價1,600萬元，放盤3個月，減價50萬元，減幅3.1%，獲買家以1,550萬元沽出，呎價約14,706元。

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