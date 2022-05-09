【地產專題】6成半大屋苑估價上揚　分析指窒礙入市意欲

疫情趨緩和，上月二手交投增加，帶動樓價回升，銀行亦上調估值。主要大型屋苑中，佔約六成半估價上揚，其中將軍澳蔚藍灣畔單位估價按月升約3.4%最多，但個別屋苑走勢仍差，鰂魚涌南豐新邨估值更連跌7個月。市場人士指，近日各區二手成交量明顯減少，反映樓價上升已窒礙入市意欲。

東網追蹤20個大型屋苑單位，根據滙豐銀行網上資料，該批屋苑中有13個估價按月上升，將軍澳區內屋苑升勢相對理想，蔚藍灣畔5座中層單位，實用面積約507方呎，本月最新估價約857萬元，較上月約829萬元，明顯增加約28萬元。同區新都城2期2座低層單位，實用面積約538方呎，網上估價亦由4月約845萬元，按月升約2.7%至最新約868萬元。

中原伍錦基稱，該區4月錄逾330宗二手私樓買賣，當中蔚藍灣畔佔19宗，但5月份暫未聞成交。該屋苑現時約有110個買賣放盤，入場費由850萬元起。

而鰂魚涌太古城為本月估價升幅次高屋苑，該盤順安閣低層戶，實用面積約580方呎，估價由上月初約1,002萬元，按月增加約20萬元，連跌5個月後回升，最新錄約1,032萬元，升幅約3%。不過，該盤交投稍見放緩，本月暫錄5宗買賣，中原張光耀指，其中南山閣低層兩房則王，實用面積約580方呎，成交價980萬元，呎價僅約16,897元。

此外，有兩個市區盤估價亦錄約2%或以上升幅，其中奧運站維港灣6座中層戶，5月估價錄約995萬元，較上月增加約2.6%。而鰂魚涌康怡花園實用面積約524方呎單位，期內估價亦升約2%至約859萬元。

至於其餘7個估價未錄升幅屋苑，當中5個按月未有變化，包括沙田第一城、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及東涌映灣園等藍籌。餘下兩個估價下挫，分別為南豐新邨及東涌海堤灣畔，分別按月跌約0.6%及約0.9%，其中南豐新邨估值由去年11月下跌，累挫約10.9%。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，在交投增加支持下，近期業主叫價態度開始轉強，二手樓價及叫價都已經回升，銀行估價亦隨即調升。他相信，今年首季樓市靜局已告一段落，物業估值仍會向上。