美股跌勢未停！道指挫近500點　納指失守12000

市場信心疲弱，美股3大指數周一延續跌勢，道指跌495點，報32,403點；標指跌66點或1.6%，報4,057點；納指挫188點或1.51%，報11,959點。

俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)升5.64%%，報32.96。DataTrek Research聯合創始人Nicholas Colas建議用VIX作為進出市場的指標，因為熊市不會在一天內觸底，投資者可分注入市，當VIX升至36時可以慮加注。

大數據公司Palantir公布截至3月底止首季業績，期內收入按年增長31%至4.46億美元；淨虧損1.01億美元，相對去年同期虧損1.23億美元；折合每股虧損5美仙。該公司跌20.3%。

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi表示，將會削減開支並減少招聘，專注於成為一家更精簡的企業。Uber股價跌0.75%。外媒引述消息指，福特汽車，正計劃於禁售期結束後出售其800萬股電動車公司Rivian的股份，後者股價曾挫12.71%。

新冠肺炎疫苗「復必泰」的研發商之一，德國藥廠BioNTech首季淨利潤37億歐元，按年大增2.27倍；收入63.7億元，按年增長2.1倍，其股價升4.97%。