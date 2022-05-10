東方日報B1：華外貿低迷　勢損經濟

俄烏衝突至今仍未平息，大大影響全球需求，加上內地首季以來新冠肺炎變種病毒疫情肆虐，多地封城防疫，壓抑需求之餘，物流亦大亂，經濟必然要付出代價。中國海關總署最新公布的數字顯示，以美元計，中國4月出口按年增長3.9%，乃自2020年6月以來的最低增速；進口按年持平，貿易順差511.2億美元，表現低迷。

以人民幣計，4月出口按年僅增長1.9%，低於市場預期的增長3.1%，相比起3月的12.9%增速更呈大幅放緩；進口按年跌2%，貿易順差3,250.8億元。回顧3月，以美元計出口增長14.7%，進口微降0.1%，反映中國的進口需求明顯減少。

若以今年首4個月累計，中國外貿進出口總值12.57萬億元（人民幣‧下同），按年增7.9%。以地區分布方面，東盟繼續為中國第一大貿易夥伴，佔中國外貿總值的14.6%。中國對東盟、歐盟、美國、南韓分別進出口1.84萬億元、1.73萬億元、1.56萬億元和7,649.2億元，按年分別增長7.2%、6.8%、8.7%和8.4%。

其中，對美國出口1.17萬億元，增12.6%；自美進口3,871.9億元，下降1.7%；對美貿易順差7,900.5億元，升21.2%。

至於4月對俄羅斯的出口額按年減近三成，跌幅顯著大於其他國家，自俄進口額卻急增逾五成。分析指出，中俄出口可能受到歐美等經濟制裁的影響；至於進口大增，估計與增加採購俄國石油有關。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，中國外貿發展面臨的外部環境更趨複雜嚴峻的形勢下，首4個月外貿進出口仍保持增長，貿易企業數量按年增4.7%，反映內地經濟韌性強，實現全年外貿保穩提質目標仍有較好支撐。

惟中國美國商會調查顯示，隨着防疫封控對營運及供應鏈的影響，在華的美企正削減投資，並降低今年營收預測。受訪的121家公司中，超過一半表示減少或推遲對中國的投資，且超過15%在上海開展業務的美企稱，旗下滬市業務仍完全關閉。

分析指出，內地4月貿易數據，反映疫情防控措施對作為全國貿易和製造中心的上海影響嚴重。

另邊廂，中國人民銀行統計司前司長盛松成於內媒撰文指，本輪疫情對內地經濟的影響主要集中於第二季，料本季國內生產總值（GDP）增長將放緩至2.1%左右，上半年僅增約3.5%。若供應鏈停擺時間過長，眾多小微製造業企業生存將受嚴重威脅，同時全球供應鏈可能加速調整，並削弱內地競爭優勢。

他又稱，原材料價格上漲、人民幣貶值等，均增加內地製造業企業成本，而本輪疫情又會影響內需恢復情況，且需對製造業外移更為警惕。另方面，他認為要綜合內地及境外形勢，用好各類貨幣政策工具，可更注重數量型工具的使用。

內地經濟承壓，加上美元強勢，人民幣匯率持續受壓。中國外匯市場中心公布，人民幣中間價周一(9日)報6.6899，按日下調567點子；反映境外市場的離岸人民幣兌每美元周一跌穿6.77關口，低見6.7759，而每百港元兌約86元人民幣；反映內地市場的在岸人民幣兌每美元亦跌破6.72關，報6.7291，同創2020年11月以來最弱。