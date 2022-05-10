國際油價周一急回　紐油下挫逾6%

中國因應疫情反彈而實施的封鎖政策繼續打擊原油需求前景預期，國際油價周一(9日)下挫。紐約6月期油收報每桶103.09美元，跌6.68美元或6.09%；布蘭特7月期油收報每桶105.94美元，跌6.45美元或5.74%。

Lipow Oil Associated總裁Andrew Lipow表示，中國的疫情封鎖政策正在對石油市場產生負面影響，石油市場與股票一起被拋售。

另一方面，歐盟委員會上周提議對俄羅斯石油實施分階段禁運，該提案需要歐盟成員國在本周一致投票通過。

外媒引述一位歐盟消息人士稱，歐盟委員會正在考慮向東歐內陸國家提供更多資金來升級石油基礎設施，以說服該些國家支持表決。

Rystad Energy石油市場研究主管Bjørnar Tonhaugen表示，歐盟的石油禁運將引發歐洲和全球原油市場的翻天覆地的變化，預計到今年12月，歐盟從俄羅斯進口的原油可能會減少多達每日300萬桶 。

另有報道指，德國官員正在悄悄地為俄羅斯天然氣供應的突然中斷做準備，其中可能包括控制關鍵公司的緊急方案。