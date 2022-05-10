【美股又冧】道指收市跌653點　標指失守四千關

美國聯儲局加息步伐強硬，高估值的科技股受到打擊，引發市場整體信心疲弱，美股3大指數周一(9日)延續跌勢。道指最多曾跌777點，全日收報32,245點，跌653點或1.99%；標指收報3,991點，跌132點或3.2%，創一年來低位；納指收報11,623點，跌521點或4.29%。

高估值的科技股慘遭血洗，電商巨頭亞馬遜全日跌5.21%，收報2,175.78美元；其他電商同業全線下瀉，Shopify跌近一成；東南亞電商Sea Limited急跌15.2%，收報64.62美元；南美電商MercadoLibre收跌16.88%；南韓電商Coupang更狂瀉22.34%，收報9.35美元。

其他大型科技股亦受壓，Meta、蘋果公司均跌逾3%；叫車平台Uber表示會削減開支並減少招聘，股價下跌11.58%，其同業Lyft亦下跌9.26%。

大數據公司Palantir公布截至3月底止首季業績，期內收入按年增長31%至4.46億美元；淨虧損1.01億美元，相對去年同期虧損1.23億美元；折合每股虧損5美仙。該公司全日跌21.31%，收報7.46美元。

Sanctuary Wealth投資主管Jeff Kilburg表示，市場正經歷重大的重新定價，認為主要是由於聯儲局收緊政策所影響，預期當聯儲局的貨幣政策工具成功緩和通脹，以及10年期美國國債孳息率回到3厘以下的時候，將是股市見底的迹象。

10年期美國國債孳息率周一創出3年半以來高位，曾高見3.2厘水平，其後報3.079厘，稍回落4.5點子。