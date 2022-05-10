陳蓓敏：低吸盈富基金　上望阻力位...

美國加息半厘，聯儲局主席聲明，未來加息步伐持續，目標聯邦基金利率區間於2.25%至2.5%。下次議息會議將在6月，存加息半厘空間。澳洲央行宣布加息0.25%，較市場預期0.15%為高，指標利率由0.1%增至0.35%。加拿大央行亦宣布考慮加息，多國央行紛紛跟隨上調息口行動。美國勞工部首季職位空缺增加20.5萬個，上周新領失業金人數上升20萬個，顯示投入就業市場動力並不積極。首季非農生產力下跌7.5%，市場關注通脹數據。北約國家繼續對俄羅斯進行各項打擊制裁，普京也簽署法令，對相關國家採取經濟制裁措施作反擊。雖然金融市場存有不安情緒，歐美股市仍處於上下合理波幅區間。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。其客戶持有盈富基金)