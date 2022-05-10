匯立料下月底推智能財顧服務

虛擬銀行開始進攻財富管理市場，WeLab Bank(匯立銀行)推出的智能理財顧問服務GoWealth已進入試業階段大約兩個星期。該行行政總裁李家達表示，數日內超過一萬名客戶曾在該行手機應用程式上體驗部分服務，至於全面服務正進行內部員工測試，預計今年6月底或7月初正式出台。

WeLab已取得香港證監會批出的第1類(證券交易)牌照及第4類(就證券提供意見)牌照，成為全港首間推出智能理財顧問服務的虛銀。該行財富管理服務採用目標導向方式，提供12個預設投資組合，其中包括安聯投資、貝萊和景順等資產管理公司的基金，投資門檻低至100港元。

李家達稱，試業期間系統穩定，客戶反應良好，冀未來非利息收入可貢獻該行一半收入。新上任的WeLab集團顧問李錦榮預告，繼GoWealth作為頭炮，未來將推出更多不同種類的財富管理服務。該行董事局主席陳家強引述調查指，目前僅1/3港人能接觸到專業財務意見，金融市場動盪亦提高市民投資需求，相信該行財富管理服務可填補理財服務供應面上的缺口。

回顧該行首季業務，李家達指，期內淨利息收入轉虧為盈，帶動整體收入按季升3倍；而去年12月底至今年4月底，該行貸款額增長60%，有信心今年底可進一步升至兩倍；加上虧損方面去年已見頂，他維持2024年達到收支平衡的目標不變。