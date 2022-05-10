吉利汽車擬買入雷諾南韓汽車公司約34%股權
2022年05月10日 07:19
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吉利汽車(00175)公布，有關吉利控股與雷諾於今年1月簽署框架協議面向南韓市場推出全新車型系列，最初將專注於南韓等核心快速增長市場開發和銷售ICE和混合動力汽車。鑑於與雷諾合作的潛在協同效應以及南韓市場的巨大潛力，集團一直積極探索不同選項參與與雷諾的合作。
於2022年5月9日，公司的全資附屬公司CIL擬認購Renault Korea Motors Co.已發行股份總數的34.02%(按悉數攤薄基準)，代價約為2,640億韓圜(約為13.76億元人民幣)。作為認購協議項下擬進行的交易的一部分，CIL亦於同日與雷諾BV訂立合資協議，以闡明各自有關目標公司的權利及義務。
Renault Korea Motors Co.於2000年在南韓註冊成立，主要從事汽車銷售、生產、設計及研發，其具有廣泛的銷售網絡，於自身的銷售網點及透過汽車經銷商進行汽車銷售。於2022年5月9日，它由雷諾BV、Samsung Card及ESOP Pool分別持有80.05%、 19.9%及0.05%的股權。
公司指認購事項可推動產品國際化及鞏固全球市場地位，以及與現有業務產生協同效應。