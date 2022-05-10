廖嘉豪：後市表現還看實際政策行動

內地早前勞動節假期過後，市場重點將轉向政府推出支持增長的實際政策行動。上海的封鎖措施和Omicron變種病毒威脅，拖累了勞動節假期(2022年4月30日至5月4日)期間通常的旅行高峰：[1]遊客量和旅遊收入，分別仍比疫情前2019年水平低出33%和56%；[2]每日鐵路客運量較2019/2021年水平下降78.6%/79.7%；[3]電影票房(僅2.97億元人民幣)和電影院入場人數(870萬)從2021年的歷史高位分別下降82.2%和80.4%。

毫無疑問，疫情仍然是第二季消費和經濟增長的主要包袱。繼4月政治局會議表明態度後，現在採取果​​斷而具體的措施，對於重建市場對增長的信心至關重要。在降低動態清零政策經濟成本的同時，政府承諾進一步支持基建設施投資和房地產行業，並放寬對新經濟領域的監管。在疫情得到控制後，深圳(涉及5,000億元人民幣)和寧波(涉及3億元人民幣)等城市也開始發放消費券支持消費；包括上海在內的更多城市可能會效仿。中央政府為支持耐用品和服務消費，或提供部分補貼或優惠券，作為使經濟重回正軌的潛在備用政策選擇。

恒生指數2022年預測市盈率約9倍，低於過去十年平均水平的10.4倍，市帳率約1倍，亦低於過去10年平均水平的1.2倍，估值並不昂貴。未來兩個月，部署內地及香港股票需要考慮的因素，主要留意內地疫情狀況，美國加息及中美關稅問題。上周美國聯儲局一如預期加息半厘並宣布縮表，花旗預計聯儲局或在2022年總共加息275個基點，其中5月、6月、7月和9月各加息50個基點，10月和12月各加息25個基點，到2022年底達到2.75至3.0%。之後在2023年或繼續加息，可能將聯邦基金政策提高至3.5至3.75%。鑑於通脹的上行風險，最終政策利率仍存在上行風險。

股票市場中的某些行業對加息的敏感性高於其他行業。對於金融業，筆者更傾向於：(i)香港銀行股：有望受惠於加息推動的利潤率上升；(ii)券商：當經濟好轉並從加息中獲得更高的利息收入時，或從更高的交易額中獲益；(iii)保險公司：或從與收益相關的投資中獲得更好的回報。

近期美國似乎檢討對中國商品徵收的關稅。美國對每年3,500億美元的中國進口商品徵收的關稅將於7月6日到期。由於美國面臨40多年來最高的通脹以及企業難以找到關鍵供應，華府面臨壓力或需撤回部分特朗普在貿易戰期間徵收的懲罰性關稅。財政部長耶倫上月已表示，值得考慮採取措施降低關稅，這可能會抑制美國的通脹。如果美國降低對中國特定出口產品的25%的進口關稅，將有利於向美國出口的中國公司，投資者值得留意相關股票。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪