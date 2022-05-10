港股黑期跌至19200點　比特幣瀉12%

●踏入亞洲時段，美匯指數報103.76；港匯見7.8487；離岸人民幣(CNH)報6.7493；美元兌日圓處130.31；歐元報1.0559，英鎊報1.2332。金價處1,852.9美元。布油報105.25美元，紐油處102.82美元。比特幣一度跌破3萬美元，為去年7月來首次，暫仍瀉12%，於3萬美元關爭持。道指期貨升90點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指跌至19,200點水平。

●道指最多曾跌777點，全日收報32,245點，跌653點或1.99%；標指收報3,991點，跌132點或3.2%，創一年來低位；納指收報11,623點，跌521點或4.29%。

●港股ADR指數全日疲弱，按比例計算，收報19,254點，跌747點或3.88%。

●美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克表示，聯儲局單次加息75點子並非他對利率政策前景的基本假設，認為實施如此大幅加息的可能性偏低。

●隨着全球主要經濟體大舉加息，微軟聯合創辦人、億萬富豪比爾蓋茨警告，利率可能會上升到足以導致全球經濟放緩的水準。

●近年熱炒的特殊目的收購公司(SPAC)上市概念逐漸降溫，外媒報道，高盛正在減少對 SPAC業務的參與度，主要是為了應對不斷變化的監管環境。

●白宮發言人Jen Psaki表示，雖然中國近期降低了一些俄羅斯商品的關稅，並增加了俄羅斯進口，但美國迄今為止沒有發現中國違反對俄羅斯的制裁。

●紐約6月期油收報每桶103.09美元，跌6.68美元或6.09%；布蘭特7月期油收報每桶105.94美元，跌6.45美元或5.74%。

●美國聯儲局發布半年度金融穩定報告，指根據一些衡量標準，自2021年底以來，最近發行的美國現金國債和股指期貨市場的市場流動性已經下降。報告又指，風險金融資產的價格整體上保持高位，但通脹不確定性構成金融和經濟風險。

●紐約6月期金收報每安士1,858.6美元，跌1.3%，創近一周以來最大單日跌幅。

●英國富時100指數收報7,216點，跌171點或2.32%；法國CAC指數收報6,086點，跌172點或2.75%；德國DAX指數收報13,380點，跌293點或2.15%。