港股瀉800點後回順　京東挫8%　電動車股被拋售

港股早段急挫逾800點後有支持，恒生指數跌幅收窄至400餘點，重上19,500點水平。國企指數跌160點；科技指數跌130點，主板成交620億港元。

大型科網股跌幅收窄，京東集團跌8.4%；阿里巴巴跌4.1%；網易跌2.9%；小米集團跌2.5%；騰訊跌2.4%；美團跌2.2%。另外，百度集團跌8%；嗶哩嗶哩跌5.8%。

車股沽壓持續，其中電動車股沽壓較重，比亞迪股份跌6%；小鵬汽車及蔚來跌一成；理想汽車跌6.2%。吉利汽車、廣汽集團、北京汽車及長城汽車齊跌逾2%。

【09:53】港股曾挫逾800點 阿里及美團跌6% 車股被拋售

港股連日急挫，恒生指數裂口低開701點後最多挫823點，低見19,178點，暫跌幅收窄至600餘點，於19,300點水平上落，宣告失守兩萬關。國企指數跌250點；科技指數跌200點或5%，主板成交300億港元。

大型科網股是跌市元兇，京東集團挫一成，是表現最差藍籌；美團及阿里巴巴跌6.2%；小米集團跌5.6%；網易跌4.2%；騰訊跌3.6%。

另外，傳美國或進一步限制向中國公司出售先進晶片製造設備，華虹半導體跌逾17%，是表現最差科指成分股。萬國數據跌15%；百度集團跌9.6%；嗶哩嗶哩及快手跌9.5%。

汽車股全線捱沽，比亞迪股份挫逾9%，其位於湖南廠疑污染致居民流鼻血，已設調查組跟進。電動車新勢力蔚來跌12%；小鵬汽車跌13%；理想汽車跌9%。另外，長城汽車上月銷量大跌逾4成，股價挫5.6%；東風集團銷量跌近6成，股價跌3%；吉利汽車跌4.8%。

其他藍籌股方面，國際油價急挫，中國海洋石油及中國石油跌5.1%及4.8%。金融股跟隨大市向下，滙豐控股跌3%；中國平安跌2.3%；香港交易所及工商銀行跌2%；友邦保險跌1.5%；建設銀行跌近1%。

【09:20】港股開市挫701點 科指瀉近6%

美股隔晚又大瀉，港股長假期後開市跟隨下挫，恒生指數跌701點或3.51%，報19,300點；國企指數低開294點或4.32%，報6,515點；科技指數跌239點或5.93%，報3,796點。

在美國上市的中概股急瀉，大型科網股被拋售。京東集團挫12%；阿里巴巴跌7.6%；美團跌7%；網易跌5.2%；騰訊跌4.9%；小米集團跌4.1%。