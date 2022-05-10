李偉傑：滙豐分拆業務長遠推動估值回升

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，美國通脹目前處於40年高位，受疫情及俄烏戰爭所影響，迫使聯儲局今年將大幅加息以壓制通脹，在上周聯儲局議息會議一如預期加息0.5厘，雖然聯署局主席鮑威爾稱排除單次加息0.75厘的可能性，但未來幾次議息會議加息0.5厘將會是選項，在美國展開加息周期下，雖然本港最優惠利率在利息差距下未有馬上跟隨上調，但銀行同業拆息已逐漸攀升。

現在的風險因素方面，早前有滙豐股東建議分拆亞洲業務，讓亞洲業務獨立上市，現時市場暫未有共識。滙豐現時市帳率只有0.66倍，與同業出現較大溢價差距，存在溢價差距估計在於市場對歐美業務存在不確定性因素導致，滙豐若能分拆亞洲區業務獨立上市，有助釋放更大估值。

在地域上，亞洲地區與西方國家貨幣政策背道而馳，西方國家現在是收緊，亞洲地區主要是寬鬆貨幣政策，而貨幣政策分歧料可為滙豐帶來不同的機遇。因為滙豐可以因應不同地域政府政策，設置更細化業務結構，使發展戰略變得更清晰，屆時股價料可更能反映其內在價值，長遠推動估值回升。

此外，近期市場關注中美角力下對企業監管、審計底稿等亦出現分歧，凸顯內地與歐美問題潛在引伸至國際企業，令滙豐有機會成為磨心，增加了營運風險。

在業務空間上，展望未來，隨着中國市場進一步發展加快，未來勢將成為亞洲地區增長火車頭，若滙豐分拆專注亞太區發展的公司，這將有利集團把握時機，透過加大與中國的聯繫，致力發展正在高速成長的區內資產管理業務，發掘更多投資和增長機會。

股價走勢上，滙豐3月和4月亦曾調整接近至47元水平見支持，主要近期受惠美國進入加息周期，對息差擴闊帶來正面憧憬，另外集團公布進行10億美元回購計劃中線對股價亦帶來支持。投資者可待股價在48港元水平吸納，中線目標放於2月份高位58港元，止蝕45.5港元。

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)