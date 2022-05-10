【產經直播】環球股市跌不停　防守工具點揀？

環球股市彌漫恐慌情緒，隔晚美股又再急挫，港股周二(10日)亦都大跌，恒指低開701點，失守兩萬點，大市仲要插幾深？美國4月消費物價指數(CPI)將於周三(11日)公布，若然數據反映通脹已見頂，股市才有望回穩？

綠色債券配發結果將於下周一(16日)公布，抽中的投資者應在首日掛牌時沽出？還是長線持有等收息？若看好綠色金融發展的話，除了綠債還有甚麼選擇？相關的大熱投資主題ESG到底是甚麼？Global X 恒生 ESG ETF( 03029 )追蹤恒指ESG增強指數，優勢何在？

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