【產經直播】環球股市跌不停 防守工具點揀？
2022年05月10日 12:14
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環球股市彌漫恐慌情緒，隔晚美股又再急挫，港股周二(10日)亦都大跌，恒指低開701點，失守兩萬點，大市仲要插幾深？美國4月消費物價指數(CPI)將於周三(11日)公布，若然數據反映通脹已見頂，股市才有望回穩？
在波動市況下，投資者該如何穩定投資組合？可考慮加入以收息作為策略的防守性工具？Global X 恒生高股息率ETF(03110)由年初至今大幅跑贏恒指，不過在美國加息周期下，美國10年期國債繼續向上衝，隔晚曾高見3.208厘，會否削弱其吸引力？
綠色債券配發結果將於下周一(16日)公布，抽中的投資者應在首日掛牌時沽出？還是長線持有等收息？若看好綠色金融發展的話，除了綠債還有甚麼選擇？相關的大熱投資主題ESG到底是甚麼？Global X 恒生 ESG ETF(03029)追蹤恒指ESG增強指數，優勢何在？
電動車生產商比亞迪(01211)位於湖南長沙廠房爆出廢氣污染事件，當地居民指廠房近月排出刺鼻氣味，過百名兒童不明原因出血，亦有成年人感不適。據報市政府已介入調查，部分產線已停產整頓。比亞迪則發聲明稱指控是惡意捏造，公司已報警並將追究法律責任。比亞迪股價下挫，有貨點算好？事件反映投資者應轉投ESG表現較好公司的懷抱？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12:30直播，有訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣ETF策略。
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