內地促完善民企債券融資機制　保持人民幣穩定

國家發改委等四部門發布關於做好2022年降成本重點工作的通知提出，完善民營企業債券融資支持機制，全面實行股票發行註冊制，促進資本市場平穩健康發展。持續深化新三板改革，進一步提升直接融資服務能力。

關於人民幣匯率，通知表示將擴大新增貸款規模，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。持續釋放貸款市場報價利率(LPR)改革潛力，推動金融機構將LPR下行效果充分傳導至貸款利率，促進企業綜合融資成本穩中有降。保持普惠性再貸款、再貼現政策穩定性，繼續對涉農、小微企業、民營企業提供普惠性、持續性的資金支持。

通告續指，將引導金融機構準確把握信貸政策，繼續對受疫情影響嚴重的行業企業給予融資支持，避免出現行業性限貸、抽貸、斷貸。積極推動碳減排支持工具和支持煤炭清潔高效利用專項再貸款落地見效。引導金融機構增加製造業中長期貸款。

大宗商品市場監管方面，通知提出加強重要原材料和初級產品保供穩價。繼續做好能源、重要原材料保供穩價工作，保障民生和企業正常生產經營用電。增強國內資源生產保障能力，加快油氣、礦產等資源勘探開發，保障初級產品供給。加強原材料產需對接，推動產業鏈上下游銜接聯動。進一步強化大宗商品市場監管，加強大宗商品價格監測預警。