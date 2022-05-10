恒生銀行：整體私人借貸錄雙位數字增長

恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，該行自疫情以來整體私人借貸錄雙位數字增長。

李表示，雖然該行在信貸業務上較為進取，但亦有做好風險管理，目前借貸仍非常健康 尚未見大量未能還款情況。隨着第5波疫情好轉，社交距離措施日漸放鬆，觀察近日市況轉旺，該行信用卡使用量亦有所回升。

該行亦大力發展金融科技，手機理財交易量及手機提款人數按年分辨增加40%及60%；其中於今年3月底新增的手機入票功能，於推出的頭一個星期已有數千名客戶使用，並計劃進一步擴大金額限制。

本港疫情紓緩，冀早日與內地爭取通關。李指出，在過去兩年已積壓大量跨境理財業務需求，透露該行將於月內在北區增設跨境財富理財中心，年內再於港島及九龍各新增兩間，冀在通關前早日部署跨境業務。

年輕人客群亦是該行着重的發展方向，李表示，年輕人對銀行業績需求不比其他客群少，包括出糧及創業均有理財需求；過去一年，年輕人客戶數量亦增加超過兩成。

該行亦與網上創作者「試當真」合作，並推出針對年輕人的「試下mode」優惠，包括「1元開始投資基金SimplyFund」，冀擴大該行年輕客群。