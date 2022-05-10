【高盛推介】科技股急挫 資金部署騰訊阿里好倉
2022年05月10日 13:00
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股在香港假期間下跌，以科技股為主的納指周一(9日)晚下跌逾4%，連續第三日下跌。本港科技股周二(10日)早段亦跟隨回落，騰訊控股(00700)現下跌3.09%，最新報338.4港元，阿里巴巴(09988)跌幅更加明顯，一度跌近8%，最新報85.6元，下跌5.25%。
另外，騰訊將於下周公布首季業績。
觀察個股輪證資金流向，資金於上周五(6日)積極流入騰訊及阿里好倉，分別都有逾2,100萬元流入，是上周五最多資金流入的個股產品。
細看流入騰訊認購證的資金，最多資金流入的是行使價450元以上的產品，投資者要注意這類價外證波幅風險極高，現時宜轉移留意較貼價證。看好騰訊可留意騰訊購(12127)，屬中年期、高槓桿的產品；較貼價的選擇可留意騰訊購(12105)，敏感度較高更緊貼正股股價的變動。
看淡則可留意熱門條款騰訊沽(12853)，屬高槓桿的選擇。
騰訊購12127，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿6.8倍，高槓桿。
騰訊購12105，行使價400元，2022年9月16日到期，實際槓桿6.1倍，較貼價、敏感度較高。
騰訊購(17327)，行使價427.18元，2023年1月9日到期，實際槓桿4.9倍，低面值、長年期。
騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿5.1倍，熱門條款、高槓桿。
騰訊牛(60223)，收回價315元，行使價312.2元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，貼價、高槓桿牛
騰訊牛(63115)，收回價300元，行使價297.2元，換股比率500，槓桿比率6.4倍，收回價較遠。
騰訊熊(56567)，收回價420元，行使價423元，換股比率500，槓桿比率4.7倍，遠熊。
看好阿里的投資者，行使價99元的認購證是現時中期輕微價外證中最高槓桿條款，當中可留意低街貨購(11445)；中長期、高槓桿證選擇則可留意阿里購(14825)，是9隻相近條款產品最高槓桿。貼價證則可留意阿里購(15962)。
相反，看淡阿里可留意中期、貼價阿里沽(12962)。
阿里購11445，行使價99.9元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.6倍，中期輕微價外證中最高槓桿條款。
阿里購14825，行使價115元，2022年10月21日到期，實際槓桿4.5倍，9隻相近條款產品最高槓桿。
阿里購15962，行使價84.33元，2022年11月23日到期，實際槓桿2.9倍，貼價。
阿里沽12962，行使價78元，2022年9月21日到期，實際槓桿2.9倍，中期、貼價。
阿里牛(66845)，收回價75元，行使價73元，換股比率100，槓桿比率5倍，貼價牛、高槓桿。
阿里牛(61811)，收回價65元，行使價63元，換股比率100，槓桿比率3.1倍，遠牛。
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