【高盛推介】科技股急挫　資金部署騰訊阿里好倉

另外，騰訊將於下周公布首季業績。

觀察個股輪證資金流向，資金於上周五(6日)積極流入騰訊及阿里好倉，分別都有逾2,100萬元流入，是上周五最多資金流入的個股產品。

騰訊購12127，行使價430元，2022年9月16日到期，實際槓桿6.8倍，高槓桿。

騰訊購12105，行使價400元，2022年9月16日到期，實際槓桿6.1倍，較貼價、敏感度較高。

騰訊沽12853，行使價260元，2022年9月19日到期，實際槓桿5.1倍，熱門條款、高槓桿。

阿里購11445，行使價99.9元，2022年8月26日到期，實際槓桿4.6倍，中期輕微價外證中最高槓桿條款。

阿里購14825，行使價115元，2022年10月21日到期，實際槓桿4.5倍，9隻相近條款產品最高槓桿。

阿里購15962，行使價84.33元，2022年11月23日到期，實際槓桿2.9倍，貼價。

阿里沽12962，行使價78元，2022年9月21日到期，實際槓桿2.9倍，中期、貼價。

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