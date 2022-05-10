林嘉麒：跌市不宜估底　現金為王！

美國聯儲局議息後的市場反應令市場大跌眼鏡；明明加幅預期之內，明明已經排除市場最擔心加息四分三厘的機會，亦明明主席發言強調控通脹及注重經濟風險，而非一面倒鷹派口號，可是市場變臉之快出乎意外。或者，市況再次說明一個老套重點，就是大牛市環境下，任何原因都可以構成升市，相反目前是熊市，任何因素甚至自相矛盾的理由也可以是跌市何借口。

大趨勢仍是向下的環境下跑去捕捉反彈走勢從來困難，碰得一臉子灰機會極大。標普500指數年內累積跌13.5%，連跌五星期為2011年最長跌市。至於納指，老早就步入熊市。資金流仍然反映投資者股債齊沽；Refinitiv Lipper數字顯示，美國債券基金連續17星期外流，上周走資規模為55.2億美元，股票基金外流近38億美元，增長型股票基金連續多星期出現贖回。目前市場最大問題不是股市跌，而是多年以來未曾出現的股債市場同時出現熊市。雙熊市的出現既互相影響及牽制，股債同時不斷跌價，亦影響很多以風險併行操作策略risk parity，甚至導致兩面拆倉。

上周五，新增非農職位42.8萬份勝預期，但平均時薪按月升幅回落至0.3%，原來令市場情緒略為舒緩，但很快市場又將注意力轉移至三月份平均時薪向上修訂至0.5%，債息進一步向上，市況再震盪。不論上周四的勞動生產力數字大跌及平均工薪數字後的反應，很大程度證明市場對通脹戒心不單止未有降溫，反而將重點由供應鏈問題轉移至勞動成本推升的通脹。

十年美債債息升至3.14%，離2018年的3.25%高位相差不大。基於短期內再有大批國債拍賣，以及市場流動性減少，觸及3.25%只是時間上問題。要市場出現一個新方向，前提是股債其中一方走出熊市，以令資金流會較明朗。惟要令通脹預期降溫從而帶動債息下跌短期似乎不切實際，餘下來的因素就是靠債息升至一個吸引水平令資金重流。目前，以股票收益率扣減十年期債息得出得equity risk premium已跌至十二年左右最低水平，反映投資者預期股票較債券的相對回報持續回落，這不利跨資產基金的股票配置水平，尤其是高增長股。至於港股，恒指已反覆下試至19,500點水平，距離三月低位也愈來愈近，跌市從不宜估底，何況散戶從來也是愈撈愈底，現金是王啊。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)