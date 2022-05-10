黃詠欣 ：自僱人士出糧唔定時　將影響按揭審批

經營小生意或者自僱人士，很多時會想着反正也是自己公司，自負盈虧，未必會按時出糧。更可能會一收到客戶入數，便立即轉數到自己戶口，形成帳目混亂，一個月或有多次出糧紀錄，這些習慣下，如果要置業做按揭，便會成為大障礙。近日本行便接到這類求助個案，客戶公司新成立，未有稅單及審計報告，同時每月出糧情況混亂，最後如何做到80%按揭呢？

經了解後，本行發現客戶每月有數筆的銀行出糧紀錄，多數銀行看到這樣混亂的紀錄已經「耍手擰頭」，加上客戶未有稅單及公司審計報告，而難度最高的地方，是客戶已做了家人的按揭擔保人，如果只計客戶每月最大額的入數紀錄作月薪，是不能通過銀行的基本入息要求。

針對這個案，第一步是先協助客戶整理好每月的出糧紀錄，客戶本身每月固定有6萬元出糧入帳紀錄，但同時不定期地有數筆的佣金入數，總數都達數萬元，如能整理好這部分紀錄，客戶每月入息有逾10萬元，足以通過做80%按揭的入息要求。不過，由於銀行高成數按揭要有稅單證明，於是第二步便為客戶向與銀行有連繫的融資機構查詢，最後成功為客戶爭取於該融資機構批出80%按揭，息率為2.65厘，年期30年，另外有0.5%的現金回贈。

雖然這個案最後批出的息率較銀行H按高一點，但可解決到客戶緊急要上會的困境。再下一步，便建議客戶整理好自己的入息及出糧紀錄，保留好審計報告及稅單，兩年後可轉回更低息的按揭計劃。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣