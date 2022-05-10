汪敦敬：港樓市靜等購買力正常釋放

香港氣氛仍然太過悲觀！香港樓市可以說自2019年中後未正常運作過，中間發生了社會事件、移民潮及共五波的疫情，令樓市不斷受到疫情蹂躪，期間亦發生了中美貿易戰及大大小小的金融鬥爭，現在一些人對前景感到很灰暗，但當中亦有不少人看好前景。筆者認為，不應以感覺和氛圍去判斷，應用數據作根據看出真相才是實際的。

根據3月份差餉物業估價署的住宅樓價統計數據，樓價在疫情後，最新水平對比過去一年只是下跌了2.13%，我個人是非常滿意的，因為在如此內憂外患的大風浪之下，樓價遠遠比大多數的投資產品穩健，可以說是固若金湯。樓價的穩健成功保護香港人的財富，縱使有失業及結業潮的影響，仍見到大部分人的財富可以保持，雖然有部分人在面對衝擊下是貧窮了，但另一方面在疫情之下不少人亦聚積到更多的購買力。

再看看最新住宅租金指數，租金是按年上升2.05%，這是一個很理想的數字及值得深思的，租金持續向上升，筆者早已在今年《我對樓市的十大忠告》中的「租金仍處於易升難跌局面」提出。租金不單只跑贏樓價，更加跑贏通脹，很多人忽略了租金的升幅甚至乎是高於香港的按揭息口支出，普遍供樓利率為1.5%至1.6%左右，而更多人忽略按揭息口支出是遠低於收租回報率(細單位回報是2.5%)。

在大環境上，香港最新通脹升幅(CPI)只是1.7%，再看香港去年的經濟增長是6.4%(GDP)，即是說香港經濟增長遠高於通脹，也遠高於息口。目前樓市在等待一個正常的局面出現，到時，很大機會將聚積多時的購買力正常及有力地發放。

祥益地產總裁 汪敦敬