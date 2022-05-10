陳永傑：疫後樓市大反彈　買家報復式入市

農曆新年前後，香港爆發第5波疫情，而且疫情急劇惡化，確診數字連日增加，各類經濟活動幾乎停止，包括樓市，多個新盤煞停銷售，令一手交投量急跌。根據市場數據，今年第1季一手成交量不足1000宗，僅錄969宗，較上一季的4245宗急挫77%，交投慘淡。

幸好，踏入第2季，疫情逐步緩和，二手交投率先起動，中原十大屋苑4月份錄得321宗成交，按月升24%，成交量創去年7月錄330宗以來9個月新高。各大發展商見市旺亦不敢怠慢，全速推盤，月內市場連環推出5大新盤，包括位處啟德的MONACO MARINE、長沙灣的映築、旺角的利奧坊‧壹隅、啟德的THE HENLEY II及錦上路的柏瓏I，而且銷情報捷，樓市即時谷底大反彈，靜候多時的買家報復式入市，新盤百花齊放下，4月份一手成交量最終錄得1030宗，較上月154宗反彈逾5.6倍，創5個月新高之餘，更單月突破首季整季的成交量，足證樓市購買力依然健在，只要發展商重啟推盤步伐，新盤有全新供應，加上疫情放緩，大批買家仍會湧入樓市尋覓心水戶。況且，現時多個新盤同時推出，買家選擇大增，可謂直接得益，而且發展商訂價具競爭力，甚至有疫情折扣，吸引買家趁低吸納，發展商亦可貨如輪轉，屬雙贏局面，料5月份一手成交量可達2500宗。

隨着疫情受控，香港政府宣布第二階段放寬社交距離措施提早實行，包括重開泳池、泳灘及水上樂園；戶外劇烈運動及郊野公園均毋須佩戴口罩；另外餐廳堂食亦會提早放寬至 8 人一枱，有關措施對樓市有利，相信會進一步推動睇樓氣氛。另一方面，政府亦逐步放寬入境限制，上月已率先解除9國禁飛令，酒店檢疫日數亦減至7日；踏入5月，港府取消就新冠疫情發出的外遊警示，同時放寬非港人入境限制及航班熔斷機制，香港機場即時重現生氣，以上種種政策可見政府正有序通關，只要疫情不再度來襲，香港各類經濟活動將全面復甦，全面通關指日可待。縱使美國近日再度加息0.5厘，但香港資金充裕，相信影響不大，加上本港物業抗跌力較高，於通脹壓力下，相信買家仍然會選擇購買「磚頭」保值。因此，筆者對樓市後市發展仍然充滿信心，相信第2季起樓價會急起直追，全年料可補回年初5%的跌幅，甚至再上升10%，預測今年全年樓價升15 %。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑