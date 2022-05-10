【高盛推介】京東比亞迪曾挫1成後跌幅縮 宜重新審視條款
2022年05月10日 14:15
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
港股周二(10日)早段普遍下挫，其中京東集團(09618)及比亞迪股份(01211)跌幅最明顯，曾急插一成，並是跌幅最大的藍籌股，股價其後跌幅稍為收窄，京東現報208港元，下跌8.2%，比亞迪則下跌6.64%，報213.4元，周二早段曾低見203.8元的近1個月低位，跌穿過去1個月買賣通道的底部。
觀察個股輪證資金流向，上周五(6日)有逾200萬元流入京東及比亞迪好倉。
隨着股價急挫，現時計劃部署京東及比亞迪認購證的投資者宜重新篩選條款，選擇適合現時市況的產品。行使價245至250元是低面值證中最貼價的京東認購證，當中可留意低街貨購(15583)；較高槓桿的可留意中年期購(15024)，亦是低街貨產品。較進取的選擇可留意價外、高槓桿購(14380)。
至於看淡京東的投資者，現時京東認沽證提供的槓桿不算高，3倍槓桿是現時較高槓桿的選擇，可留意沽(12971)。
京東購15583，行使價249.08元，2022年9月7日到期，實際槓桿4.1倍，低面值證中最貼價條款，低街貨。
京東購15024，行使價289.08元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.5倍，中年期。
京東購14380，行使價300.2元，2022年7月21日到期，實際槓桿6.5倍，價外、高槓桿。
京東沽12971，行使價168.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿3倍，高槓桿。
京東牛(67039)，收回價180元，行使價177元，換股比率500，槓桿比率7.1倍，遠牛。
投資者現時審視比亞迪認購證條款時會發現，合適條款而且高槓桿的比亞迪認購證選擇不多，貼價證面值太高，輕微價外不是太短期、風險高就是太長期、槓桿低，行使價258元附近是少數中期輕微價外證中而且是高槓桿條款，當中可留意活躍、低街貨購(27728)。中期證則可留意比迪購(24248)，是低街貨選擇。長年期證則可留意比迪購(18804)，換股比率500兌1，令產品面值較低，適合中長線部署。
比迪購27728，行使價258.2元，2022年7月21日到期，實際槓桿7.1倍，少數中期輕微價外證且高槓桿條款
比迪購24248，行使價268.2元，2022年8月1日到期，實際槓桿6.5倍，中年期、低街貨。
比迪購18804，行使價264.08元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.7倍，長年期、低街貨。
比迪沽(15236)，行使價200元，2022年9月27日到期，實際槓桿2.7倍，貼價。
比迪牛51375，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率8.5倍，貼價、高槓桿。
比迪牛67147，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，遠牛。
比迪熊59932，收回價250元，行使價254元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，近熊。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。