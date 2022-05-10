【高盛推介】京東比亞迪曾挫1成後跌幅縮　宜重新審視條款

觀察個股輪證資金流向，上周五(6日)有逾200萬元流入京東及比亞迪好倉。

京東購15583，行使價249.08元，2022年9月7日到期，實際槓桿4.1倍，低面值證中最貼價條款，低街貨。

京東購15024，行使價289.08元，2022年9月27日到期，實際槓桿4.5倍，中年期。

京東購14380，行使價300.2元，2022年7月21日到期，實際槓桿6.5倍，價外、高槓桿。

京東沽12971，行使價168.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿3倍，高槓桿。

比迪購27728，行使價258.2元，2022年7月21日到期，實際槓桿7.1倍，少數中期輕微價外證且高槓桿條款

比迪購24248，行使價268.2元，2022年8月1日到期，實際槓桿6.5倍，中年期、低街貨。

比迪購18804，行使價264.08元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.7倍，長年期、低街貨。

比迪牛51375，收回價190元，行使價186元，換股比率500，槓桿比率8.5倍，貼價、高槓桿。

比迪牛67147，收回價180元，行使價176元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，遠牛。

比迪熊59932，收回價250元，行使價254元，換股比率500，槓桿比率4.8倍，近熊。

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