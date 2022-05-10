利潤清零！大摩估計散戶已輸光疫情時期的獲利

外媒報道，許多美股散戶在疫情期間獲得巨額收益，但隨着美國聯儲局開始收緊貨幣政策，美股近期重挫。摩根士丹利認為，這些散戶已虧光所有獲利。

大摩估計，散戶投資者如今的狀況，就如同2020年1月疫情爆發前一樣。在疫情期間，數百萬計的美股散戶積極投資股市，並被大型科技股以及迷因股所吸引，包含蘋果公司(Apple Inc.)、特斯拉和AMC等。

科技股在2020和2021年上半年表現特別好，受惠於政府和央行貨幣寬鬆政策。然而，隨着聯儲局大幅加息，結束寬鬆貨幣時代，科技股和迷因股大幅下挫。

美國超微半導體AMD如今已從11月高位下跌45%，特斯拉也由高位下跌34%。以科技股為主的納斯達克100指數自去年12月觸頂以來，也已跌超過25%。

大摩指，散戶今年4月份買入140億美元的股票，為自2020年底以來第二少。該行數據顯示，有愈來愈多散戶投資者選擇買入看跌期權，而不是樂觀看待市場看漲期權。

美銀技術研究策略師Stephen Suttmeier先前在一份報告中表示，如今美股散戶嚇壞了，從美國散戶投資者協會(AAII)的調查數據來看，59.4%受訪散戶對未來感到悲觀，創下 2009年3月以來新高，2009年3月也剛好是全球金融危機期間美股觸底附近。

Suttmeier表示，這表明任何反彈都將面臨沽壓。他又指，散戶的好倉已瀕臨滅絕。