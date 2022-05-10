糧食危機加劇？專家警告5年內出現史上最熱年

外媒報導，世界氣象組織(World Meteorological Organization, WMO)警告，未來5年內，世界的平均氣溫將有50%機會較工業化前平均高出攝氏1.5度。專家表示，這種上升會是暫時的，但氣溫持續升高將為世界帶來不可逆轉的災害。英國氣象局研究人員指，2022至2026年將有突破歷史新高的年份出現。

WMO秘書長塔拉斯(Petteri Taalas)表示，「我們明顯正在接近達到《巴黎協定》時設定的目標。」2015年《巴黎協定》簽署時，宣示要將本世紀溫度升高控制在2度以內，並訂下更具雄心的1.5度；但目前本世紀才過沒幾年就已經快突破。

儘管目前預測僅有一半機會超過，且將是暫時的，但專家近年來一直修正這個預測機率，2020年預測僅有20%，去年修正為40%，今年則來到50%。一年升溫1.5度也會帶來可怕的影響，例如珊瑚礁會大量死亡，北極冰層也會減少，導致海平面上升。

目前全球的平均氣溫較工業化前上升約1.1度。世界氣象組織氣候預測與適應部主任迪利(Maxx Dilley)指出，與氣候變化相關或因氣候變化而加劇的損失和損害已發生，其中一些在可預見的未來可能是不可逆轉。

與世界氣象組織合作預測的英國氣象中心指，現有紀錄下，2016和2020年是有史以來最熱的年份，而他們確信2022至2026年會有突破新高的年份出現。英國氣象中心(Met Center)研究員赫曼森(Leon Hermanson)預測，打破2016和2020年最熱紀錄年份將會是下一次聖嬰年，就像2016年一樣。

赫曼森指，情況令人擔憂，表明人們繼續使地球變暖，並且正在接近巴黎協議中設定的第一個門檻，全球要盡可能減少化石燃料使用。

事實上，印度、巴基斯坦在內的南亞多國近期遭受熱浪侵襲，多地氣溫突破歷史新高，恐創下122年最高紀錄。有專家認為，熱浪將導致南亞地區的小麥減產超過1/4，加上俄烏戰事影響小麥出口，全球糧食危機恐將提前到來。以印度為例，專家早前指，該國身為全球第二大小麥生產國，預計今年產量會減少1/4。原本想進口印度小麥以彌補俄烏地區出口短缺的國家，如今期待恐怕會落空。