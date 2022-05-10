道期升244點 比特幣反彈2%
2022年05月10日 16:33
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美匯指數報103.66；港匯見7.8493；離岸人民幣(CNH)報6.7387；美元兌日圓報130.28；歐元企1.0569，英鎊處1.2328。金價報1,862美元。布油報106.54美元，紐油報103.78美元。比特幣反彈2%，至3.1萬美元水平。道指期貨升244點。
●恒生指數失守20,000點關，收報19,633點，跌368點或1.84%。國企指數收報6,658點，跌151點或2.22%；科技指數收報3,906點，跌129點或3.22%，主板成交1,436億港元。京東集團挫8.2%；阿里巴巴跌4.8%；美團跌3.3%。https://bit.ly/39cg1Ao
●滬深三大指數齊漲逾1%，光伏、風電及半導體股做好。https://bit.ly/3ynmumj
●中國經濟：
-負面因素一籮籮，貝萊德轉軚放棄看好中國資產。
-內地促完善民企債券融資機制，保持人民幣穩定。
-傳美國計劃禁止美企向中企出售先進晶片製造設備。
-人行：今年上繳結存利潤8,000億人幣，等同降準0.4個百分點。
●星級分析員：美股未跌夠，單日冧逾5%始言見底。
●澳洲首季度零售銷售增長1.2%，勝預期。
●虛擬貨幣崩盤！比特幣曾挫12%失守3萬美元。
●高盛估馬來西亞及印尼開始連環加息。
●又跪低！德國天然氣巨頭將向俄指定銀行匯歐元。
●傳福特擬沽貨套現，Rivian急瀉兩成，港電動車股陪葬。
●大摩：散戶已經虧光所有疫情時期獲利。
●加強布局元宇宙！Meta開實體店供客戶親身體驗。
●英國1/4家庭面臨「能源貧困」，生活30年來最難捱。
●調查指35%港人預期樓價下跌，料與經濟前景不穩有關。