【產經直播】港股弱勢難言見底？

2022年05月10日 16:38
  • 東網電視
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    美國10年期債息高攀至3.2厘，市場對滯脹憂慮有增無減，隔晚美股急瀉。港股假期後承接跌勢，周二(10日)低開700點，再度失守20,000點，其後隨着內地股市止跌回升，恒指跌幅亦逐步收窄，收市跌368點，報19,633點。港股已連挫四日，市場氣氛疲弱之下，後市不容樂觀？
    內地最近再有監管政策出爐，國家廣電總局指，禁止未成年人參與直播打賞，嚴控16歲以下不得任網絡主播，重磅科網股全線捱沽，但科技股已調整了一段時間，股民可想博反彈揀隻？
    多家車企4月產銷量腰斬，車股大跌。其中龍頭比亞迪(01211)據指長沙車廠排出強烈刺激性氣味，導致多名兒童同時流鼻血，事故引致暫停生產，股價曾急挫逾一成。另外吉利汽車(00175)以13.8億元人民幣，入股韓國合資車企Renault Korea Motors，股價亦捱沽，車股短期再弱過？
    隔晚國際油價急挫，石油股亦遭受同樣命運，三桶油紛紛捱沽，中海油(00883)、中石油(00857)分別挫逾3%及4%；中石化(00386)亦跌逾2%；油價短線難上高位？石油股追揸沽策略？
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