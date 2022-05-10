【產經直播】港股弱勢難言見底？

美國10年期債息高攀至3.2厘，市場對滯脹憂慮有增無減，隔晚美股急瀉。港股假期後承接跌勢，周二(10日)低開700點，再度失守20,000點，其後隨着內地股市止跌回升，恒指跌幅亦逐步收窄，收市跌368點，報19,633點。港股已連挫四日，市場氣氛疲弱之下，後市不容樂觀？

內地最近再有監管政策出爐，國家廣電總局指，禁止未成年人參與直播打賞，嚴控16歲以下不得任網絡主播，重磅科網股全線捱沽，但科技股已調整了一段時間，股民可想博反彈揀隻？

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