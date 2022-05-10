中銀香港推出年輕客戶開戶迎新奬賞等優惠

中國銀行(香港)推出「理財Trendy Too」，打造全新年輕品牌定位，從「輕.便Banking+」、「輕.而易舉Spending+」、「輕.易起步Investing+」以及「輕.型Living+」四方面，配合年輕客戶的自主理財需要及生活態度，提供多元化的7x24體驗及簡單易明的「輕理財」知識，協助年輕客戶實現理財目標。

中銀香港個人金融及財富管理部助理總經理(客層管理)温晞文表示，為配合年輕客戶偏好使用數碼化理財的特性，中銀香港持續優化手機銀行服務體驗，接連推出不同的數碼化財富策劃、投資及保險服務等，以配合其投資需要和生活習慣。去年，本行18至35歲年輕客戶經數碼渠道進行的交易量按年上升近4成，以手機開戶的人數更增長1倍。

三位代表不同生活態度的網絡紅人張馳豪(Aska)、姚焯菲(Chantel)及劉佩玥(Moon)獲中銀香港委任為「理財TrendyToo」形象大使，藉此鼓勵年輕人踏出「輕理財」第一步。中銀香港將在社交媒體Instagram發佈「輕理財22式」小貼士，讓年輕人通過一部手機，即可隨時隨地增進自主理財知識。

年輕客戶即日起開立不同銀行服務可享多項「熱賞22」優惠，包括開戶迎新奬賞高達5,100元；以手機開戶可享6個月港元/美元高息定期存款，年利率高達1.5厘；開立新證券賬戶可享首4個月無上限買入及賣出港股、中國A股或美股$0佣金優惠；以及全新客戶綁定BoCPay更可獲總值68元的迎新優惠。