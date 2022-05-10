【新盤追擊】市區新貴瓏碧尊享屯馬線優勢

政府悉力推動東九龍發展，除了重點區域啟德外，一站之隔，位處港鐵宋皇臺站的九龍城，發展步伐亦緊隨其後。美聯物業首席區域營業董事韋文俊表示，自港鐵屯馬線落實興建後，發展商爭相在區內插旗建樓，為社區注入活力。

「瓏碧」為區內最新推出的樓盤，距離剛開通的港鐵宋皇臺站僅5分鐘步程。瓏碧由碧桂園發展，共提供190個單位，戶型涵蓋開放式至兩房，設少量特色戶，面積由213至414方呎。

瓏碧位處市區，前往各區均「快人一步」，韋文俊指，聯合道、賈炳達道及太子道設多條巴士及小巴路線連接尖沙咀、旺角、港島和新界；而屯馬線通車後，居民在宋皇臺站上車，一程車便可以穿梭屯門至烏溪沙各站，而在柯士甸站下車，步行2至8分鐘更可去到西九龍高鐵站及九龍站，不論往返機場或內地，都相當方便。

日常購物配套，近至九龍城區內的民生商舖及食肆，或前往九龍塘及旺角一帶的大型購物商場，皆快捷方便。

除此之外，坐擁出色的名校網絡亦是瓏碧的一大招徠，小學屬於41校網，中學則為九龍城區，著名學校包括喇沙書院及瑪利諾修院學校等，均是家長趨之若鶩的選擇。

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