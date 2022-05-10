【晶片大戰】傳台積電調兵專研1.4納米製程

可能眼見半導體「老店」英特爾(Intel)早前宣稱3納米或以下尖端製程研發工作順利，消息指，世界最大晶片代工商台積電已經讓3納米製程的研發團隊着手開發新兩代的1.4納米製程，預定下月正式「開波」，嚴防英特爾搶奪「大客」蘋果公司(Apple Inc.)新世代處理器晶片，並維持在晶圓代工領域的技術優勢。

現時，台積電計劃在今年下半年量產3納米製程，更新一代的2納米製程預計2024年試產，2025年下半年量產。「零零丁丁」的1.4納米顯然是2納米的70%，電晶體(晶片元件)的長闊度各縮剩七成後，面積就會縮細一半，同一面積的晶片就能多放一倍的電晶體，更省電地應付更多工作，符合晶片行業「下一代」工藝的定義。

業界推測，3年後該企的2納米製程正式進入量產階段時，1.4納米就能試產，或許2026至2027年就能推出代工服務。現時英特爾把3納米製程後的兩代工藝依次命名為「Intel 20A」及「Intel 18A」，也就是說1.4納米製程會與後者對撼，不排除台積電在2納米製程推出後，先祭出一個分屬增強版的「1.8納米」製程迎戰英特爾。