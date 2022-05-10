大鑊了！全球次季經濟恐失速又遇高通脹夾擊

世界經濟亂局持續，新興市場貨幣醞釀大幅貶值危機。事緣世界最大經濟體美國大幅加息潮剛開始，遇上「二哥」中國嚴格防疫，大大影響產出及需求，發展中經濟體的前景亦受拖累，近日貨幣貶值幅度是疫情爆發初期以來最勁，MSCI新興市場貨幣指數觸及2020年11月以來最低，而反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數昨續在20年高位徘徊，曾見103.77。幸而，基於種種原因，專家估計亞太區重演1997年金融風暴機會極小。

自4月初聯儲局開始部署加息收水抗通脹以來，MSCI新興市場貨幣指數已累跌逾4%，加上中國封城，威脅新興經濟體的重大需求來源，使相關貨幣存在進一步貶值壓力。美資TD證券認為，在聯儲局加息和通脹依舊攀高之際，中國需求已降溫，成為「毒性很高」的組合，使俄烏戰爭相關風險看起來未算勁。

鑑於美國加息削弱新興市場吸引力，多數投資者部署撤資，轉投到相對安全的美國金融體系，觸發新興市場貨幣貶值。至於中國，市場估計封城會大削原油及鋼材等需求，導致商品貨幣重挫。其中，澳元繼周一急挫1.7%後，周二於69美仙低位徘徊，兌約5.45港元，續為2020年7月以來最弱；加元兌每美元挫穿1.3關口，創2020年11月以來最低；同樣產油的挪威克朗兌美元觸及9.7184，為2020年6月以來最弱。

「糧食貨幣」巴西雷亞爾也回吐了早前受惠俄烏戰事爆發的漲幅。商品進口國印度受害更大，貨幣盧比周二仍在歷史低位上落，據悉央行周一干預匯市作用不大。由於盧比年內貶約4%，意味進口成本大增，當地4月消費物價指數恐飆至7.5%的18個月高位，並連續4個月高於央行6%的容忍上限。

摩根大通警告，受中美及俄烏影響，本季新興市場經濟增長恐急速放緩，貨幣表現不會理想，維持新興市場債券「減持」評級，料利率將進一步上揚。面對貨幣貶值潮，高盛估計亞太區央行會加快升息步伐，馬來西亞本周或加息0.25厘，到明年次季完結時合共加5次，利率達3厘；印尼下季起料加息0.5厘；泰國會在9月底上調利率0.25厘，到明年第3季底加至兩厘。澳新銀行則點名韓圜、新加坡元、馬來西亞元及新台幣最易受人民幣跌勢波及。

至於被視為引領「亞洲貨幣戰」的日本因受困物價上揚，3月家庭支出按年跌2.3%，為今年首度下滑，反映央行難收緊貨幣政策，拖累日圓兌每美元昨低見130.57。日本財務大臣鈴木俊一稱，將與七大工業國(G7)密切溝通，討論日圓急貶時可採取的應變措施。

事實上，聯儲局最新披露的半年度金融穩定報告預示新興貨幣勢續疲弱。報告列明高通脹、股市和大宗商品市場波動，以及俄烏戰爭，已成為美國金融體系的主要風險，並警告可能突然遭遇資金亂流，來自歐洲和包括中國在內的新興市場壓力，最終或蔓延到美國。

英倫銀行(即英國央行)官員也警告，通脹可能超出央行預測的逾10%，物價壓力恐更大、更持久，料英國中性利率將介乎1.25至2.5厘。歐盟「一哥」德國5月ZEW經濟景氣指數昨報-34.3，好過預期-43.5；歐元區相關指標為-29.5，也好於4月的-43，意味經濟前景未如預計般悲觀，市場對歐元區加息的預期會窒礙新興市場。

回看1997年亞洲金融風暴同樣是美股大跌、日圓下滑。臻享顧問董事總經理王良享認為，「案件重演」機會甚微，主要是目前亞洲貨幣已與美元脫鈎，不需再以外匯儲備撐住本幣匯價，面對美元走強，各國只有任由貨幣走弱。對經濟的影響主要在貿易，若某國進口多過出口，而外貿又以美元計價，則可能會輸入通脹，或需加息應對。再者，亞洲國家當年的經常帳盈餘相對低、甚至出現赤字，現時除印度外，諸地家底均可觀。此外，本輪美元急升主要源自通脹，他料長遠而言對美元匯價未必有利。