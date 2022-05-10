假裝不了！貨運預示美國經濟樓市正放緩...

外媒報道，很難用一個數字去衡量貨運市場健康與否，但通常與住宅及建築市場有關的平板卡車貨運顯示，正在走軟。

FreightWaves的經濟學家Anthony Smith製作一張圖表，將去年3月以來的平板卡車業務婉拒率與美國房屋開工作比較，前者近期已下滑，而新屋開工仍相對較高。

FreightWaves創辦人Craig Fuller解釋，「婉拒率展現貨運公司履行承諾的選擇性」，即託運人和承運人確定委託及承攬業務的價格。若景氣向好，承運人會婉拒以現行費用承攬業務。因此貨運市場非常熾熱，婉拒率就上揚，運費亦隨之升高。但目前狀況卻相反。Fuller稱，「我們現在看到的是通縮，他們願以合約價格送貨。」

至於婉拒率下滑的原因，究竟是卡車運載力過多，抑或是需求下降，市場仍存在爭議。Fuller認為，經濟活動真的放緩了，包括消費者需求及住屋。

John Burns房地產諮詢公司的Rick Palacios在社交平台分享一項建商調查，反映隨按揭利率飆升，樓市需求明顯減弱。

Renaissance Macro Research的Neil Dutta以及瑞銀資產管理(UBS Asset Management)的Luke Kawa指，房屋開工及實際完工之間已出現巨大差距。市場或已緩和，但由於建商還要追趕進度，因此整體活動維持強勁。