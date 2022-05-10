劈價吸客　曼克頓山兩房放售半年終低市價5%沽

二手業主為求出貨，不惜劈價吸客。荔枝角曼克頓山兩房單位，放盤約半年，累減147萬元，以約953萬元售出，低市價約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林少禮透露，中半山騰皇居II中層B室，實用面積約1,236方呎，套三房間隔，享山景，以6.7萬元租出，呎租約54元，業主於2010年以2,660萬元買入。

●利嘉閣吳玉蘭表示，鰂魚涌康怡花園C座頂層複式單位，實用面積約746方呎，套三房間隔，望山海雙景，以1,320萬元易手，呎價約17,694元，屋苑5月暫錄6宗買賣，現時約有261個放盤，叫價由790萬元起。

●中原趙鴻運指，鰂魚涌太古城寶安閣高層A室，實用面積約706方呎，三房間隔，望街景，上月底放盤，叫價1,380萬元，最終減102萬元，以1,278萬元易手，呎價約18,102元。

●美聯吳和彬表示，西灣河鯉景灣為逸康閣高層F室，實用面積約485方呎，兩房間隔，獲外區上車客垂青，原業主叫價約918萬元，議價後以約892.8萬元成交，呎價約18,408元。

●美聯陳子雄稱，小西灣居屋富景花園1座高層D室，實用面積約584方呎，三房間隔，享海景，獲外區綠表客鍾情，原業主於未補價第二市場開價約548萬元，輕微議價後以538萬元售出，呎價約9,212元。

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座低層B室，套三房連工人房設計，實用面積約733方呎，現以1,270萬元獲外區客承接，呎價約17,326元，原業主於2008年3月以650萬元購入，持貨約14年帳面獲利620萬元，期間升值近1倍。

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九龍區

●香港置業謝啟源表示，荔枝角曼克頓山6座低層D室，實用面積約538方呎，兩房連露台間隔，望樓景，以約1,100萬元放盤約半年後獲同區客洽詢，雙方經議價後減價147萬元，以約953萬元售出，呎價約17,714元，低市價約5%。

●美聯吳志輝指，荔枝角美孚新邨5月錄約6宗買賣，平均實用呎價約13,311元，屋苑6期恆柏道4號高層C室，實用面積約507方呎，兩房間隔，放盤約兩個月，因應近日股市大幅波動，減價48萬元，成交價732萬元，呎價約14,438元。

●香港置業魏澤華稱，長沙灣愛海頌2座低層D室，實用面積約723方呎，套三房連露台間隔，望樓景，以2.7萬元放租約3個月後，減租1,700元，以2.53萬元成交，呎租約35元，新租客為家庭客，睇樓兩次後即決定承租。

●利嘉閣曾倩欣指，長沙灣昇悅居8座中層G室，套三房間隔，望內園景，成交價1,132萬元，以實用面積約604方呎計，呎價約18,742元，原業主購入價為520萬元，持貨約11年半轉手帳面獲利612萬元，期內升值近1.2倍。

●中原程智聰透露，長沙灣泓景臺5月暫錄2宗買賣，包括1座高層C室，實用面積約481方呎，兩房間隔，遠眺海景，最新以955萬元成交，呎價約19,854元，新買家為外區客，一家到區內睇樓近一個月承接上址作新居。

●香港置業黃慶龍表示，奧運站一號銀海3座高層C室，實用面積約665方呎，套三房間隔，望內園及海景，以3.2萬元放租約1個月終獲區內家庭客承租，雙方議價後減價2,000元，以約3萬元承租，呎租約45元。

●香港置業文華稱，旺角利奧坊．曦岸1座中層E室，實用面積約256方呎，一房連露台間隔，以約1.38萬元放租約1個月後，獲外區客洽詢，雙方議價後減價300元，以1.33萬元租出，呎租約52元。

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新界區

●美聯林健偉表示，將軍澳清水灣半島8座高層G室，實用面積約482方呎，兩房間隔，望山景，吸引同區換樓客承接，原業主移民，放盤叫價680萬元，經議價後降價10萬元，以670萬元成交，呎價約13,900元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋廣明苑A座高層4室，實用面積約530方呎，有裝修，2月於未補價第二市場放盤叫價460萬，終減價30萬元，獲區外綠表買家以430萬元購入，呎價約8,113元

●中原黃仕斌透露，將軍澳天晉IIIA第2B座中層B室，實用面積約963方呎，套四房間隔，另設工人套房，擁海景，最初開價2,000萬元，日前以1,938萬元易手，呎價約20125元。

●利嘉閣溫錦駒指，將軍澳天晉IIIA第5B座低層B室，實用面積約957方呎，四房套連儲物室及工人套房間隔，成交價1,688萬元，呎價約17,638元，屋苑現時約有100個單位放售，入場價由800萬元起。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏海匯1座高層K室，實用面積約457方呎，一房間隔，望山景及海景，叫價730萬元，終獲買家以660萬元承接，減幅約9.6%，呎價約14,442元，原業主於2017年11月以732萬元購入，持貨逾4年帳面蝕72萬元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山5月暫錄約32宗二手買賣，其中天宇海7A座高層連天台戶，實用面積約756方呎，套三房間隔，連約293方呎天台，開價約1,230萬元，議價後以1,215萬元易手，呎價約16,071元。

●中原徐可志表示，馬鞍山迎海5月暫錄約2宗買賣，屋苑迎海．星灣18座高層A室，實用面積約1,379方呎，四房連雙套房間隔，望海景，開價約2,830萬元，議價後以2,750萬元易手，呎價約19,942元。

●世紀21奇豐張翠珊透露，馬鞍山新港城E座中層2室，實用面積約363方呎，兩房間隔，放盤半年，當時叫價700萬元，累減32萬元或減幅約4.6%，以668萬元成交，呎價約18,402元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山嵐岸3座低層A室，實用面積約831方呎，三房間隔，享海景，單位放盤3個月，叫價1,200萬元，減價40萬至1,160萬元獲買家承接，減幅約3.3%，呎價約13,959元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山聽濤雅苑4座低層F室，實用面積約755方呎，三房間隔，單位放盤8個月，叫價1,060萬元，微減15萬元，獲買家以1,045萬元承接，呎價約13,841元。

●世紀21奇豐趙詠欣指，馬鞍山夾屋雅景臺3座高層A室，實用面積約475方呎，兩房間隔，放盤兩星期，獲買家「零議價」洽購，自由市場售價680萬元，呎價約14,316元。

●中原歐偉基稱，沙田新城市廣場3期2座中層B室，實用面積約954方呎，套三房間隔，最初開價約1,850萬元，議價後以1,818萬元獲承接，呎價約19,057元，新買家為區內換樓客。

●中原黎宗文表示，沙田第一城5月暫錄約10宗買賣，屋苑30座中層B室，實用面積約451方呎，三房間隔，議價後以725萬元易手，呎價約16,075元，原業主則於1998年以180萬元購入，持貨約24年帳面獲利約545萬元，單位期內升值約3倍。

●中原馮澤源指，沙田中心5月暫錄4宗買賣，最新錄A座中層F室，實用面積約297方呎，兩房間隔，望河景，議價後以580.8萬元易手，呎價約19556元，新買家為用家。

●中原歐偉基表示，沙田帝堡城過去周末連錄兩宗買賣，包括5座高層G室，實用面積約836方呎，套三房間隔，最初開價約1,250萬元，議價後連車位以1,200萬元獲承接，呎價約14,354元，新買家為區內換樓客。

●美聯蔣雲軒稱，沙田翠湖花園E座高層5室，實用面積約572方呎，套三房間隔，享山景，新買家為區內客，有見政府放寬按保，早前開始物色單位換樓，上址上月開價約840萬元，雙方議價後以818萬元成交，呎價約14,301元。

●美聯楊浩然指，大埔白石角雲滙1座中層B5室，兩房連儲物房間隔，實用面積約501方呎，早前開價約980萬元放盤，區內客聯繫代理上門睇樓及洽商承接，議價後以943萬元成交，呎價約18,822元，原業主於2019年3月以約908.1萬元購入上址。

●美聯汪子龍表示，大埔廣場2座低層E室，實用面積約390方呎，放盤半年，區內買家睇樓一次，決定以433萬元購入，較開價低近4%，呎價約11,103元。

●美聯蔡潔雯透露，大埔白石角逸瓏灣21座中層A室，實用面積約1,081呎，套三房連雙儲物室間隔，以1,680萬元成交，較開價1,750萬元低約4%，呎價約15,541元。

●中原徐家倫表示，大埔白石角逸瓏灣21座中層A室，實用面積約1,081方呎，套三房間隔，開價約1,750萬元，議價後以1,680萬元售出，呎價約15,541元。

●中原陳敬天稱，粉嶺及上水區5月暫錄約13宗二手買賣，其中粉嶺中心J座低層6室，實用面積約510方呎，三房間隔，開價約650萬元，議價後以633萬元獲承接，呎價約12,412元。

●美聯林錦華表示，上水新都廣場錄本月首宗買賣，單位為3座中層H室，實用面積約468方呎，開價640萬元，新買家轉租為買，以628萬元購入，呎價約13,419元，原業主於2018年2月以約588萬元購得，轉手帳面獲利40萬元。

●中原王勤學指，元朗區5月累錄約47宗二手買賣，剛過去的佛誕長假錄得14宗，其中朗城滙3座低層E室，實用面積約322方呎，一房間隔，叫價650萬元，經上車客議價後，以633萬元成交，呎價約19,658元。

●美聯張國成稱，元朗映御1座低層M室，實用面積約398方呎，一房間隔，新買家睇樓兩次，火速決定入市，輕微議價15萬元，就以590萬元成交，呎價約14,824元。

●中原陳家富表示，過去周末佛誕3日假期，屯門卓爾居連錄3宗買賣，其中5座中層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔，享球場景及開揚遠景，叫價750萬元，原業主見市旺，即場反價3萬元，獲買家以753萬元承接，呎價約14,481元，新買家為換樓客。

●祥益邱家邦指，屯門居屋澤豐花園1座高層G室，實用面積約593方呎，區內換樓客見屋苑鄰近家人居所及子女上學地點，方便往返，加上原業主已移民，提供議價空間，於已補價自由市場累減28萬元，上述買家以540萬元購入自用，呎價約9,106元。

●祥益袁思賢透露，屯門邁亞美海灣2座低層A室，實用面積約403方呎，兩房設計，外區客睇準屯門碼頭未來發展優勢，決定在區內置業，原業主由叫價由530萬元，累減18萬元，終以512萬元成交，呎價約12,705元。

●美聯梁磊昇指，屯門豐連2座中層D室，實用面積約278方呎，一房間隔，原業主開價520萬元，累減近5%至市價496萬元，獲得用家承接，呎價約17,842元。

●祥益黃慶德透露，屯門新屯門中心4座低層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，同屋苑租客考慮到熟悉區內環境，而且搬遷方便，業主願意調整租金，減租2,000元，上述租客遂便決定以月租1萬元承租，呎租約22元。

●中原葉冠成表示，屯門大興花園1期1座頂層三房單位，實用面積約515方呎，附連天台，叫價750萬元，放盤不足一個月，減價20萬元，以730萬元沽出，呎價約14,175元，創屋苑一期樓價新高，新買家為新婚夫婦，原業主則移民賣樓。

●中原曾慧敬指，屯門怡峰園5月暫錄得2宗買賣，包括3座高層G室，實用面積約660方呎，套三房間隔，叫價750萬元，換樓客見近期樓市升溫，怕遲買成本增加，即洽購單位，減價32萬元，以718萬元成交，呎價約10,879元。

●中原凌活忠表示，荃灣環宇海灣5座低層D室，實用面積約710方呎，套三房間隔，叫價1080萬元，減價51萬元，以1,029萬元沽出，呎價約14,493元，新買家為家庭客，睇樓後即場「傾價」六小時後購入自用。

●中原伍潔玲稱，荃灣海之戀7座高層C室，實用面積約391方呎，一房間隔，享海景，叫價900萬元，放盤短短3日，議價後售895萬元，呎價約22,890元，新買家任職投資銀行，新近取得香港永久居民身份證隨即買樓上車。

●中原范德輝透露，青衣區本月累錄16宗二手買賣，按月減少超過五成，青怡花園6座高層E室，實用面積約343方呎，兩房間隔，叫價620萬元，獲同區上車客即睇即買，減價30萬元，即以590萬元成交，呎價約17,201元。

●利嘉閣周志榮稱，青衣灝景灣10座高層G室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望園景，成交價850萬元，呎價約17,034元，，屋苑目前約有75個放盤，入場費由750萬元起。

●利嘉閣鄺皓聰指，青衣翠怡花園1座低層B室，實用面積約365方呎，兩房間隔，外望園景，開價580萬元，最終減價至568萬元沽出，呎價約15,562元，屋苑目前約有90個放盤，入場費由550萬元起。

●美聯田國輝表示，東涌東環2B座高層7室，實用面積約453方呎，兩房間隔，客人預期樓價將由早前低位逐步回升，所以提前部署協助兒子入市，雙方議價後終以732.8萬元成交，較原先叫價減約13萬元，呎價約16,176元。

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