恒指公司：投資者或重新審視醫療保健板塊

恒生指數公司發表網誌，自2021年中市場出現避險情緒，醫療保健業似乎已失去上升動力，但該行業近期股價下跌或是過度反應，尤其是市場預期該行業在2022年仍有望取得雙位數的收益增速。鑑於行業估值回落且增長穩健，長期投資者或會重新審視其在醫療保健業的投資。恒生香港上市生物科技指數有助分散公司特定風險，反映中國醫療保健業的長遠增長機會以及受到研發創新推動的潛在上升勢頭。

網誌中提到，截至2022年4月21日，恒生香港上市生物科技指數自2021年6月高位大幅下跌60%，反映市場對中國醫療保健業的悲觀情緒。恒生香港上市生物科技指數於2021年的收益按年增長17.5%，即使有數據顯示今明兩年該行業的預期增速將略為放緩至14.0%及13.9%，但仍達接近中雙位數的增速。長遠有望受到注重研發的生物科技公司成分股的推動，具備上行潛力。

恒指公司指，注重研發但未有收益的生物科技公司於2021年共集資約378億港元，其中有7間未有收益的公司在上市後3至5個月內迅速被納入指數成為成分股。基於估值回落且基本面增長穩健，長期投資者或會重新審視其在醫療保健業的投資。

自2014年1月至，恒生香港上市生物科技指數錄得15.9%的回報，而年化回報率為1.8%。截至2022年4月21日，以年化基準計，恒生香港上市生物科技指數跑贏大市2.3個百分點，惟年化波動率達28.7%，較恒生綜合指數的19.7%高出9個百分點，其經風險調整的回報(年化回報/年化波動)為正0.06倍，勝恒生綜合指數的負0.03倍。