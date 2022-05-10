美擬金融科技雙線制華　傳擴大銷售晶片設備禁令

中美矛盾愈趨激烈，美國證券交易委員會(SEC)繼續趕絕在當地上市的中概股，最新把11家中企納入第7批預定除牌名單，其中包括已經打算自行退市的滴滴，還有陸金所、趣頭條、金山雲等。另邊廂，有傳美國亦打算進一步收緊對中企出售先進晶片製造設備，實行從金融與科技雙線齊發打壓中國！

自今年3月以來，SEC多次按照《外國公司問責法》(HFCAA)把未能符合美國監管要求，如無法提交審計底稿的中資企業列入退市名單。目前預定除牌名單上共有116家企業，連同23家已轉入確定除牌名單(conclusive list )的企業，目前退市名單上共有139隻中概股。

按照規定，假如名單上的企業連續3年未能獲上市企業會計監督委員會(PCAOB)認可，就會強制從美國的證券交易所除牌。而最新一批列入名單的公司，須在5月31日前提交證據，證明不具備被退市的理由，否則亦會移至確定除牌名單。

雖然此前中美已就達成監管協議進行多番溝通，更有傳中方願意讓步提供審計底稿。不過，有外媒分析指出，拜登政府可能會避免在11月國會中期大選結束前與中方達成任何協議，並在此期間維持對華鷹派立場，以免影響民主黨的選情。

面對美國連番打壓，內地企業亦紛紛轉向美國以外的資本市場。內地傳媒引述查冊網站資料顯示，抖音母公司字節跳動及旗下多家子公司，近日陸續改名為「抖音」，總公司則改名為「抖音集團」，或與公司業務重組及赴港上市有關。該公司對市場傳聞不予置評，惟也有消息指目前抖音正籌備上市工作，但基於目前市況太差，沒有急於上市的必要。

至於另一傳聞正考慮來港上市的中概股瑞幸咖啡，其發聲明澄清指公司不尋求在香港上市，指「將繼續致力於美國資本市場，努力為股東提升長期價值」。瑞幸是內地最大連鎖咖啡店品牌，因為捲入財務造假風波，目前已從納斯達克交易所除牌，並輾轉到場外交易市場(OTC Market)掛牌。該企同樣已遭SEC列入退市名單。

報道指，上述禁令的推出尚處於早期階段，可能需要數個月時間草擬。由於早前有傳美國晶片公司新思科技涉嫌違規，向中芯及華為提供晶片技術，遭美國商務部調查，不排除是次擬擴大禁令正是要杜絕相關情況再出現。