美擬金融科技雙線制華 傳擴大銷售晶片設備禁令
2022年05月10日 21:30
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中美矛盾愈趨激烈，美國證券交易委員會(SEC)繼續趕絕在當地上市的中概股，最新把11家中企納入第7批預定除牌名單，其中包括已經打算自行退市的滴滴，還有陸金所、趣頭條、金山雲等。另邊廂，有傳美國亦打算進一步收緊對中企出售先進晶片製造設備，實行從金融與科技雙線齊發打壓中國！
自今年3月以來，SEC多次按照《外國公司問責法》(HFCAA)把未能符合美國監管要求，如無法提交審計底稿的中資企業列入退市名單。目前預定除牌名單上共有116家企業，連同23家已轉入確定除牌名單(conclusive list )的企業，目前退市名單上共有139隻中概股。
按照規定，假如名單上的企業連續3年未能獲上市企業會計監督委員會(PCAOB)認可，就會強制從美國的證券交易所除牌。而最新一批列入名單的公司，須在5月31日前提交證據，證明不具備被退市的理由，否則亦會移至確定除牌名單。
雖然此前中美已就達成監管協議進行多番溝通，更有傳中方願意讓步提供審計底稿。不過，有外媒分析指出，拜登政府可能會避免在11月國會中期大選結束前與中方達成任何協議，並在此期間維持對華鷹派立場，以免影響民主黨的選情。
面對美國連番打壓，內地企業亦紛紛轉向美國以外的資本市場。內地傳媒引述查冊網站資料顯示，抖音母公司字節跳動及旗下多家子公司，近日陸續改名為「抖音」，總公司則改名為「抖音集團」，或與公司業務重組及赴港上市有關。該公司對市場傳聞不予置評，惟也有消息指目前抖音正籌備上市工作，但基於目前市況太差，沒有急於上市的必要。
至於另一傳聞正考慮來港上市的中概股瑞幸咖啡，其發聲明澄清指公司不尋求在香港上市，指「將繼續致力於美國資本市場，努力為股東提升長期價值」。瑞幸是內地最大連鎖咖啡店品牌，因為捲入財務造假風波，目前已從納斯達克交易所除牌，並輾轉到場外交易市場(OTC Market)掛牌。該企同樣已遭SEC列入退市名單。
除了金融制裁外，針對中國晶片科技產業的打壓傳將進一步升級。外媒引述消息指，美國商務部正在考慮擴大美國公司向中企出售先進的晶片製造設備的禁令執行範圍，禁止所有中企購買美國生產的工具來製造先進晶片。這或意味着一些原本並非美國的「頭號打擊對象」公司，如華虹半導體(01347)、記憶體晶片商長鑫存儲和長江存儲等也會受到影響。
受消息拖累，華虹周二盤中曾挫18.02%，低見23.2元，創2020年9月以來最低，亦是科指中表現最差的成分股。一直被美國針對及制裁的中芯國際(00981)則跌0.39%，收報15.16元。
報道指，上述禁令的推出尚處於早期階段，可能需要數個月時間草擬。由於早前有傳美國晶片公司新思科技涉嫌違規，向中芯及華為提供晶片技術，遭美國商務部調查，不排除是次擬擴大禁令正是要杜絕相關情況再出現。