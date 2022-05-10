美股反彈　道指升485點

美股連續大跌三日後終見反彈，道指周二開市升485點，至32,731點；標指升75點，至4,066點；以科技股為主的納指漲314點，至11,937點。港股恒指夜期報19,481點，升7點，低水153點。

不過，據外媒統計，截至周一止3個交易日內，美股七大科技巨頭累計損失市值逾1萬億美元(逾7.8萬億港元)，其中蘋果公司(Apple Inc.)市值蒸發約2,200億美元、特斯拉(Tesla)約1,990億美元、微軟約1,890億美元。

正如「股神」巴菲特的名言︰「當潮退時你就知道誰在裸泳」。近日股災令許多散戶投資者損失慘重，摩根士丹利的研究報告直言，散戶投資者已輸光在疫情期間從股市獲得的豐厚收潤。美國銀行引述美國個人投資者協會(AAII)的調查亦顯示，有59.4%的訪散戶對未來感到悲觀，為2009年3月以來新高，這代表着任何反彈都將再迎來沽壓，

另一大行高盛則認為，即使美國經濟能避過衰退，股市前景依然堪憂。該行再度下調標指年底目標，最新預測為4,700點，意味全年會有輕微升幅，惟同時警告若出現經濟衰退，標指或跌至3,600點水平。

個股方面，美國連鎖戲院AMC截至3月底止一季收入按年大增4.29倍，至7.85億美元；觀眾數目亦按年增4.74倍至3,907.5萬人次；淨虧損則收窄至3.37億美元。AMC股價升8.79%。

藥廠Novavax首季收入按年升57.4%至7.03億美元，其中近5.86億美元來自新冠苗，帶動公司轉賺2.03億美元。公司股價跌20.86%。