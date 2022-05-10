新盤空群出動！再有何文田旺角樓盤周六開售
2022年05月10日 22:00
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發展商推盤步伐加快，馬頭角項目繼周二(10日)開放示範單位後，將緊接於明日(11日)開價。同時，何文田項目及旺角項目，均落實周六發售分別60伙及28伙。
●瓏碧明日公布首張價單
碧桂園(02007)發展的馬頭角賈炳達道瓏碧，預料最快明日下午會公布首張價單。碧桂園香港營銷管理部營銷總監林曉箐表示，首張價單會提供約50伙，戶型涵蓋開放式至兩房，會於開價後短期內收票，有機會下周發售。
對於區內亦有其他樓盤部署推售，她表示，同期推出的區內樓盤規模不大，涉及的單位數量不多，相信會帶來良性競爭。項目今(10日)首度開放示範單位予傳媒預覽，包括主打的一房戶參照8樓H室搭建，實用面積281方呎，層與層高度約3.45米，採開放式廚房。
●何文田瀚名落實周六賣60伙
嘉里建設(00683)發展的何文田瀚名，公布悉數盡推餘下30伙。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，項目同步落實周六(14日)首輪發售60伙，至今已接獲近500票，超額認購約7.3倍。
嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪稱，新推單位實用面積介乎298至409方呎，全屬一房間隔，折實售價介乎744.96萬至1,098.91萬元，折實呎價由23,467至27,140元，折實平均呎價約25,198元。該盤將於周四(12日)下午6時截止接受認購登記。
●會德豐旗下項目今年累沽392伙
會德豐地產常務董事黃光耀稱，集團旗下住宅項目今年至今暫沽出392伙，套現逾56.5億元。其他推盤計劃方面，預計最快6月底推出鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第3A期。而將軍澳日出康城第12期項目，受疫情影響工程進度，將延至下年初推出。
●旺角利奧坊‧壹隅加推62伙
新盤一個接一個出擊，恒基地產(00012)發展的旺角利奧坊‧壹隅，最新以折實平均呎價約22,957元加推涉及62伙的第3號價單。同時落實周六(14日)發售28伙。
恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝先生，最新加推單位包括20個開放式戶、38個一房單位及4個兩房單位，單位實用面積由206方呎至405方呎。扣除最高6%優惠後，折實售價由約454.2萬元至約1,102.7萬元，折實呎價20,971元至27,228元。按定價計，該批單位總值約3.87億元。
●將軍澳南MONTEREY連平台戶3,090萬沽
新盤市場的大額交投增加，會德豐地產旗下將軍澳南MONTEREY，周二(10日)透過招標沽出1伙連平台特色戶。該單位為2A座2樓A室，實用面積1,119方呎，連四房間隔，附連多功能房及185方呎平台，成交價3,090.91萬元成交，呎價約27,622元。
●洪水橋#LYOS「層層叠趣」售1,530萬
長實集團(01113)的洪水橋#LYOS，周二(10日)沽出1伙「層層叠趣」花園複式戶。集團高級營業經理楊桂玲指，項目的複式B座5號單位，實用面積778方呎，三房間隔，連308方呎花園及306方呎天台，透過招標以1,530萬元成交，呎價約19,666元。連同上述單位計，該樓盤於8日內錄得3宗成交。
●啟德MONACO MARINE單日沽2伙
會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE最新亦連沽2伙，共涉約2,359.4萬元。當中，1B座29樓C室，為實用面積457方呎的兩房單位，以1,296萬元成交，呎價約28,359元。
●青衣薈藍兩伙一房單位提價最多3.7%
宏安地產(01243)旗下青衣薈藍修改價單，將兩伙一房單位定價上調分別約0.9%及約3.7%。據第7N號價單顯示，17樓A17室，實用面積256方呎，原本定價為786.7萬元，現上調至815.5萬元，最新呎價約31,855元。至於，面積間隔相同的6樓A17室，原本定價為742.9萬元，現上調至749.8萬元。該價單提供最高15%折扣優惠。
●啟德維港1號本月暫沽5伙
中國海外發展(00688)位於啟德舊機場跑道區的維港1號，最新以892.3萬元沽出第2B座28樓H室，為實用面積348方呎的一房單位，呎價約25,641元。資料顯示，該盤本月至今暫沽5伙。
●沙頭角尚澄錄今年開齋成交
遠東發展(00035)旗下沙頭角尚澄，錄得今年的開齋成交。單日沽出3伙，吸金1,260.93萬元。當中包括2座5樓B室，為實用面積451方呎的一房單位，成交價459.42萬元，呎價約10,187 元。