新盤空群出動！再有何文田旺角樓盤周六開售

發展商推盤步伐加快，馬頭角項目繼周二(10日)開放示範單位後，將緊接於明日(11日)開價。同時，何文田項目及旺角項目，均落實周六發售分別60伙及28伙。

●瓏碧明日公布首張價單

對於區內亦有其他樓盤部署推售，她表示，同期推出的區內樓盤規模不大，涉及的單位數量不多，相信會帶來良性競爭。項目今(10日)首度開放示範單位予傳媒預覽，包括主打的一房戶參照8樓H室搭建，實用面積281方呎，層與層高度約3.45米，採開放式廚房。

●何文田瀚名落實周六賣60伙

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪稱，新推單位實用面積介乎298至409方呎，全屬一房間隔，折實售價介乎744.96萬至1,098.91萬元，折實呎價由23,467至27,140元，折實平均呎價約25,198元。該盤將於周四(12日)下午6時截止接受認購登記。

●會德豐旗下項目今年累沽392伙

會德豐地產常務董事黃光耀稱，集團旗下住宅項目今年至今暫沽出392伙，套現逾56.5億元。其他推盤計劃方面，預計最快6月底推出鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第3A期。而將軍澳日出康城第12期項目，受疫情影響工程進度，將延至下年初推出。

●旺角利奧坊‧壹隅加推62伙

恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝先生，最新加推單位包括20個開放式戶、38個一房單位及4個兩房單位，單位實用面積由206方呎至405方呎。扣除最高6%優惠後，折實售價由約454.2萬元至約1,102.7萬元，折實呎價20,971元至27,228元。按定價計，該批單位總值約3.87億元。

●將軍澳南MONTEREY連平台戶3,090萬沽

新盤市場的大額交投增加，會德豐地產旗下將軍澳南MONTEREY，周二(10日)透過招標沽出1伙連平台特色戶。該單位為2A座2樓A室，實用面積1,119方呎，連四房間隔，附連多功能房及185方呎平台，成交價3,090.91萬元成交，呎價約27,622元。

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●啟德MONACO MARINE單日沽2伙

會德豐地產發展的啟德MONACO MARINE最新亦連沽2伙，共涉約2,359.4萬元。當中，1B座29樓C室，為實用面積457方呎的兩房單位，以1,296萬元成交，呎價約28,359元。

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