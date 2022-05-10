【機迷注意】供應受阻！索尼大減PS銷量目標

打機都要留意供應鏈危機！事緣PlayStation生產商索尼(Sony)公布，截至3月底止財政年度，PS銷量只有1,150萬部，本財年銷量指引亦只有1,800萬部，兩個數字都遠遠低於公司原先的目標。

財務總監十時裕樹表示，1,800萬部已經是「最好的情況」，如果中國內地封城措施擴大、供應鏈問題惡化，PS產量恐怕更低。市場估計，微軟的Xbox近月已經撼贏PS。

事實上，同屬日企的任天堂早前預計，Switch今年度銷量將減少10%至2,000萬部左右，跟高峰期的2020年度相比更加少30%。分析指，雖然Switch仍頗為渴市，但礙於微控制器(MCU)等晶片短缺和物流混亂，零部件的採購出現延誤，廠房無法全力生產。

日媒指出，即使任天堂想要增產，還是敵不過晶片短缺長期化，以及俄烏局勢導致的全球供應鏈混亂等的負面影響。更甚者，Switch工廠所在的中國，新冠肺炎疫情正在加劇。上海封城等導致供應鏈中斷，正對零部件和原材料的生產和配送造成影響。如果封城措施長期持續，本年度Switch銷量有可能低於2,000萬部。