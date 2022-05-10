【產經評論】華抗疫牽動全球　挽狂瀾得穩預期

中國內地多處仍現新冠變種病毒疫情，在「動態清零」的防疫政策下，封城防控的狀態大大影響生產及需求，正演變成一場信心危機。所講的，非單只是外資對中國投資的信心被動搖，更重要的是內地民營投資失速、就業不穩和消費意欲收縮所造成的信心衝擊，正威脅內循環的可持續性。當局除了要堅持各項改革，並頻密出台穩增長措施之外，更須設法為防疫目標給出時間表，以盡快有效穩定市場預期。畢竟全年經濟增長目標，不能光靠口號就能實現，必須抓緊時機，若有閃失而被迫走回大水漫灌狂谷投資來刺激經濟的舊路，則這場逆境只怕更難扭轉。

受新冠病毒變種，而防疫政策未變之下，內地多個主要城市陷入停擺狀態，當中作為國際航運中心及國家金融中心的上海市備受內外關注。持續的封城抗疫，非但影響本地企業營運，不少外資企業在當地的生產亦受到影響。為了確保產業鏈供應，部分外企只有在中國以外地方尋找貨源作應對，部分更要調離人力資源至區內其他地方，主因不一定是看淡中國的長遠經濟前景，而是短期無法掌握內地全面復工的進度，故不得不採取措施應對營運風險，這亦無可厚非。

無錯，當前外資在內地股債市場參與的佔比很小，並未擁有所謂的市場定價權，故即使外資求去，也不足以影響內地大局。之不過，本地企業的營運實實在在地受防疫措施影響，大量民營企業失去一段時間的營收，面對訂單和人才流失，開始對前景感到迷惘；勞工收入減少，甚至失業，亦勢必打擊消費信心和內部需求，造成惡性循環，後患無窮。

有見及此，近期內地當局採取措施穩增長的力度空前，這一點努力毋庸置疑。事實上，置身於全球地緣政治緊張、通脹升溫和量化緊縮潮來襲的大環境中，中國得在國家戰略的高度作全盤考慮，這些年致力整頓核心產業的措施得繼續深化和堅持，不能因疫情半途而廢。之不過，投資與消費是推動中國經濟增長的兩大關鍵引擎，民營經濟倘若持續失速，「長鞭效應」將風險傳導致生產端，足以造成中長期的衝擊。

故要穩外貿、穩內需、穩金融，說到底是先要盡快解決防疫對生產與需求端的制約，這樣才能有效引導市場預期，穩定市場信心。面對全球多地經濟陸續走出疫情，恢復邊境人口流動，中國經濟所承受的競爭壓力只會愈來愈大，當局得設法止住悲觀預期蔓延至第三季，否則穩增長的阻力會愈來愈大。若然中國經濟「疫」厥不振，對亞洲以至全球經濟而言，誠然都是一大噩耗！

如今中美博弈，論經濟結構、創新動力與體制效能，中國都擁有競爭優勢。眼前的疫變，對中國經濟造成短期衝擊，惟絕不能輕視，因處理得好，有望如「感冒」小病，治愈後可迅速復常；可若處理失當，「感冒」足以演變成手尾長的大病，故必得平衡各項風險，謹慎應對。