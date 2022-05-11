東方日報B1：基金一哥投降　恒指失守兩萬　夜期續挫

內地疫情持續，地緣政治風險驟升溫，驅使外資撤出中國資產，連一直唱好中資股的美國投資管理巨頭貝萊德也宣告「投降」，把中國股票和債券的投資評級貶至「中性」。同時，美國10年期國債孳息率攀升，科技股繼續「無運行」，拖累港股假後復市曾冧逾800點，收市跌幅雖收窄至368點，但仍失守20,000點大關；及後夜期低見19,220點，低水413點。

恒生指數周二(10日)隨外圍裂口低開701點，未幾急瀉823點，低見19,178點，隨後A股止跌回升，跌幅曾收窄至僅243點，收市報19,633點，跌1.84%，4日累挫1,468點；國企指數收報6,658點，跌151點或2.22%。港股周二總成交額回升至接近1,438億元。

歐美加快「收水」步伐之際，全球經濟增長前景仍充滿不確定，使整個亞洲區股市憂心忡忡。MSCI亞太區(日本除外)指數周二曾挫逾2%，插至2020年7月來新低水平。

亞股疲弱固然因為內地前景備受質疑。貝萊德去年10月逆市將中國股票評級升至「適度超配」(Modest Overweight，即權重比主題指數略高)，主因當時看好內地放寬貨幣和財政政策有助提振市場，具吸引力的估值足以抵銷風險。

不過，這個基金「一哥」最近轉軚，指內地堅持「動態清零」而採取大範圍封控措施，導致其增長前景迅速惡化。儘管中央已「出手」推出政策，防止增長放緩，但放鬆力度還未足夠。

誠然，本港第5波疫情爆發後，嚴格的防疫措施嚇走多間外資，惟美國對沖基金North Rock據報逆勢而行，計劃在香港開設其首個亞洲辦事處。

國際信貸評級機構惠譽表示，內地疫情阻礙新濠國際旗下新濠博亞的收入復甦步伐，估計在博彩總收入仍未恢復之下，該企澳門業務每天損失50萬至100萬美元，情況恐再持續一至兩個月。若疫情於次季持續，惠譽將再調整博彩總收入的預測。