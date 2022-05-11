東方日報B1：基金一哥投降 恒指失守兩萬 夜期續挫
2022年05月11日 00:05
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港股假後復市曾冧逾八百點。
內地疫情持續，地緣政治風險驟升溫，驅使外資撤出中國資產，連一直唱好中資股的美國投資管理巨頭貝萊德也宣告「投降」，把中國股票和債券的投資評級貶至「中性」。同時，美國10年期國債孳息率攀升，科技股繼續「無運行」，拖累港股假後復市曾冧逾800點，收市跌幅雖收窄至368點，但仍失守20,000點大關；及後夜期低見19,220點，低水413點。
恒生指數周二(10日)隨外圍裂口低開701點，未幾急瀉823點，低見19,178點，隨後A股止跌回升，跌幅曾收窄至僅243點，收市報19,633點，跌1.84%，4日累挫1,468點；國企指數收報6,658點，跌151點或2.22%。港股周二總成交額回升至接近1,438億元。
美股納指連日重挫，有「港版納指」之稱的科技指數周二跌穿4,000點，早段一度暴瀉近7%，之後收復部分失地，最終收跌129點或3.21%，收報3,906點。大型科技股當中以京東集團(09618)跌勢較傷，收市重挫8.2%，李彥宏掌舵下醜聞不絕的百度集團(09888)亦瀉7.12%。
就內地禁止未成年人參與直播打賞，瑞信認為內地對加強未成年人保護並不是新鮮事，相信企業採取的措施已經到位，平台對打賞制度作調整，間接影響用家付費情緒，但預期有關限制的影響有限，嗶哩嗶哩(09626)及快手(01024)所受影響較低，因直播業務並非上述兩企的主要增長動力。
歐美加快「收水」步伐之際，全球經濟增長前景仍充滿不確定，使整個亞洲區股市憂心忡忡。MSCI亞太區(日本除外)指數周二曾挫逾2%，插至2020年7月來新低水平。
亞股疲弱固然因為內地前景備受質疑。貝萊德去年10月逆市將中國股票評級升至「適度超配」(Modest Overweight，即權重比主題指數略高)，主因當時看好內地放寬貨幣和財政政策有助提振市場，具吸引力的估值足以抵銷風險。
不過，這個基金「一哥」最近轉軚，指內地堅持「動態清零」而採取大範圍封控措施，導致其增長前景迅速惡化。儘管中央已「出手」推出政策，防止增長放緩，但放鬆力度還未足夠。
貝萊德又指，俄烏衝突爆發後，海外投資者憂慮內地或被捲入經濟制裁，因此選擇撤出內地資本市場。該企的基金亦「身體力行」，上周三已將美團(03690)好倉由5.06%，降至4.8%。
誠然，本港第5波疫情爆發後，嚴格的防疫措施嚇走多間外資，惟美國對沖基金North Rock據報逆勢而行，計劃在香港開設其首個亞洲辦事處。
既然外資看法分歧，「北水」乘勢進場，港股通周二錄得淨買入逾64億元，為3月16日「大奇迹日」之後最多，其中騰訊控股(00700)獲淨買入16億元，美團獲加倉逾14億元。
另外，濠賭股周二捱沽，澳博控股(00880)股價跌1.61%，金沙中國(01928)、銀河娛樂(00027)、永利澳門(01128)、新濠國際(00200)及美高梅中國(02282)跌介乎3.71至6.9%。
國際信貸評級機構惠譽表示，內地疫情阻礙新濠國際旗下新濠博亞的收入復甦步伐，估計在博彩總收入仍未恢復之下，該企澳門業務每天損失50萬至100萬美元，情況恐再持續一至兩個月。若疫情於次季持續，惠譽將再調整博彩總收入的預測。